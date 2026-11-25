Tatum, Wizards potasına 41 sayı gönderdi: Celtics'in kötü serisi bitti
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Boston Celtics, deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 yenerek, 4 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
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NBA Kupası'nda Boston Celtics, deplasmanda Washington Wizards'ı 131-116 mağlup etti. Ev sahibi, NBA Kupası maçlarında namağlup yoluna devam ederken; Wizards, matematiksel olarak elendi.
Celtics'te ABD'li oyuncu Jayson Tatum, 41 sayı, 6 ribaunt, 8 asist ile galibiyette öne çıkan oyuncu oldu.
Wizards'ta Anthony Davis'in 33 sayı, 13 ribauntluk performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.
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