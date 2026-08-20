TFF 1'inci Lig'de 3'üncü hafta hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Trendyol 1'inci Lig'de 3'üncü hafta müsabakaları; 21, 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

21 Ağustos Cuma

21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova

22 Ağustos Cumartesi

19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu

19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen

21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner

21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler

Alper Akarsu

23 Ağustos Pazar

17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman

19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz

21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik

21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş

24 Ağustos Pazartesi

21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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