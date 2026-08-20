TFF 1'inci Lig'de 3'üncü hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Trendyol 1'inci Lig'de 3'üncü hafta müsabakaları; 21, 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Söz konusu karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
21 Ağustos Cuma
21.30 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Bursaspor: Gürcan Hasova
22 Ağustos Cumartesi
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Metro Holding Kayserispor: Alper Akarsu
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Turka Esenler Erokspor: Oğuzhan Gökçen
21.30 Bodrum FK-Muğlaspor: İbrahim Güner
21.30 Antalyaspor-Orfa Yapı Pendikspor: Yusuf Adnan Kendirciler
23 Ağustos Pazar
17.00 Bandırmaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Turgut Doman
19.00 Boluspor-Mardin 1969: Yusuf Ziya Gündüz
21.30 Vanspor FK-İstanbulspor: Davut Dakul Çelik
21.30 SMS Grup Sarıyer-Batman Petrolspor: Birkan Altındaş
24 Ağustos Pazartesi
21.30 Ekenler Beton Sivasspor-Manisa FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy