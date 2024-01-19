TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurdu! Türk futbolunda yeni bir dönem başladı

19 Ocak 2024 16:35 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 16:36

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanan "Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi" hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sistem hakkında bilgiler veren Büyükekşi, "Son Dünya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde başarıyla uygulanan, Avrupa'da ise İtalya'dan sonra ilk kez başlattığımız Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ni Türkiye'ye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ofsayt ile ilgili karar süresini dakikalardan saniyelere indiren Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, sahadaki oyunun kalitesini artıracak ve hata payı minimuma düşürülecektir" ifadelerini kullandı.

AMATÖR FUTBOLA DİJİTAL DESTEK GELİYOR

Türk futboluna katkıda bulunmak içi yoğun çalıştıklarını aktaran Mehmet Büyükeşi, "Bir diğer projemiz de Türkiye'nin her yerinde mevkilerine ve futbolcu özelliklerine göre arama yapabilecek dijital futbolcu bilgi sistemini Türk futboluna kazandırmak. Gelişmiş futbol ülkelerinin altyapılarında uygulanan bu sistem üzerine çalışmalar devam ediyor."dedi.

Dijitalleşmesinin önemine değinen Büyükekşi, "TFF olarak dijitalleşmeye verdiğimiz önem ile gözlemci, temsilci raporlarının ve tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarını dijitalleşmesini sağladık. Şimdi de tüm amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin de dijitalleşme için çalışmaya başladık. Böylece ülkemizdeki tüm futbolcuların lisans işlemlerini çağa uygun hale getirmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.