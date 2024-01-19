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Süper Lig devi Çağlar Söyüncü ile anlaşma sağladı! Milli oyuncu İstanbul'a geliyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Ara transfer döneminde Rade Krunic ve Leonardo Bonucci'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Türk stoperin gelecek hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Süper Lig lideri Fenerbahçe, ara transfer dönemindeki şovuna devam ediyor.
Bonucci ve Krunic'i renklerine bağlayan Sarı-lacivertliler, Çağlar Söyüncü'yü de İstanbul'a getiriyor.
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atletico Madrid ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
Milli oyuncunun EURO 2024'te düzenli oynamak için ayrılmak istediğini İspanyol ekibine bildirmişti.
Dün akşam Kral Kupası'nda Real Madrid ile oynanan maçın kadrosunda yer alan Çağlar, rakip takımda forma giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Arda Güler ile bir araya gelmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi