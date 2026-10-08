TFF duyurdu: 1'inci Lig'de 9'uncu hafta hakemleri
Trendyol 1'inci Lig'de 9 Ekim, 10 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde oynanacak 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.
9 Ekim Cuma
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan
10 Ekim Cumartesi
13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses
11 Ekim Pazar
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail