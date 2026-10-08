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TFF duyurdu: 1'inci Lig'de 9'uncu hafta hakemleri

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TFF duyurdu: 1'inci Lig'de 9'uncu hafta hakemleri
Başlık ResmiTFF duyurdu: 1'inci Lig'de 9'uncu hafta hakemleri

Trendyol 1'inci Lig'de 9 Ekim, 10 Ekim ve 11 Ekim tarihlerinde oynanacak 9'uncu hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı.

9 Ekim Cuma
17.00 Ekenler Beton Sivasspor-Orfa Yapı Pendikspor: Alpaslan Şen
17.00 Bodrum FK-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Yusuf Adnan Kendirciler
20.00 Eminevim Ümraniyespor-SMS Grup Sarıyer: Erdem Mertoğlu
20.00 Artı Değer Vanspor FK-Bandırmaspor: Yiğit Arslan

10 Ekim Cumartesi
13.30 Boluspor-Antalyaspor: Ömer Faruk Gültekin
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Batman Petrolspor: İbrahim Güner
19.00 Metro Holding Kayserispor-Manisa FK: Alper Akarsu
19.00 İstanbulspor-Turka Esenler Erokspor: Reşat Onur Coşkunses

11 Ekim Pazar
16.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Muğlaspor: Ali Yılmaz
19.00 Bursaspor-Mardin 1969 Spor: Fatih Tokail

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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