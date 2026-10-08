TFF'de kritik gün: Hacıosmanoğlu dönüyor, toplantı saati belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü "olağanüstü seçimli kongre" gündemiyle toplanacak. TFF'nin Riva'daki kritik toplantısından çıkacak karar merakla bekleniyor.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi, 3 Ekim'de cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de 5 Ekim'de tutuklandı.

Yasin Kol

Türk futbolunda deprem etkisi yapan sürecin ardından TFF Yönetim Kurulu, geçtiğimiz gün Riva'da bir araya geldi ve 9 Ekim Cuma günü "olağanüstü seçimli kongre" gündemiyle toplanma kararı almıştı. Yurt dışında bulunan Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, söz konusu toplantıya katılamadı.

BAŞKAN DÖNÜYOR, GÜNDEMDE SEÇİM VAR

Hacıosmanoğlu'nun, Berlin'de gerçekleştirilen UEFA programından yarın erken saatlerde yurda dönmesi bekleniyor. HT Spor'un haberine göre; Futbol Federasyonu, yarın gerçekleştirilecek kritik toplantının saatini 14:00 olarak belirledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu

Yönetim kurulu üyelerinin büyük bölümünün, seçimli genel kongreye gidilmesini istediği öne sürüldü. Hacıosmanoğlu'nun ise devam etme düşüncesinde olduğu mğrenildi. İki farklı görüş, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki toplantıda masaya yatırılacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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