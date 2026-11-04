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TFF kararı duyurdu: Türkiye Kupası'ndan men edildiler

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TFF kararı duyurdu: Türkiye Kupası'ndan men edildiler
Başlık ResmiTFF kararı duyurdu: Türkiye Kupası'ndan men edildiler

Nesine 2. Lig ekiplerinden Ekinciler İskenderunspor, Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından men edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İskenderunspor'un kupanın 3. eleme turu müsabakasında belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nün 10/1. maddesi uyarınca (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, organizasyondan ihraç edilmesine ve takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer almamasına karar verdi.

Hatay ekibi, Karabük İdmanyurdu mücadelesinde sahada yer almamıştı.

Kurul, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'a ise 140 bin lira para cezası uyguladı.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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