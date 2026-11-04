Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turu eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu kura çekimi gerçekleşti. 3'üncü eleme turu müsabakalarını kazananların yanı sıra Süper Lig'den 7 ve 1'inci Lig'den 11 ekibin katılımıyla 54 takım, 5'inci eleme turuna yükselme mücadelesi verecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle yapıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki kura çekim törenine TFF 2'nci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Amatör Liglerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akyüz, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı.
"GELENEK DEĞİŞMEYECEK"
Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren Fuat Göktaş, "Bu yıl rekabetin ve heyecanın her geçen sezon daha arttığı Ziraat Türkiye Kupası'nın 67'nci sezonunu gerçekleştiriyoruz. Kupamızın bugüne kadar uzanan tarihinde mücadele eden, organizasyonun marka değerine katkı sunan futbolcularımıza, teknik heyetlerimize, kulüp yöneticilerimize ve futbolun asıl sahibi olan taraftarlarımıza, bu organizasyona emek veren tüm futbol paydaşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Ziraat Türkiye Kupası kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılma ve Turkcell Süper Kupa'da mücadele etme fırsatı sunarken, her takımımıza ve futbolcumuza kendi başarı hikayesini yazma imkanı tanımaktadır. Bu sezon gelenek değişmeyecektir. Takımlarımız ve futbolcularımız mücadeleleri ve elde edecekleri sonuçlarla futbol tarihindeki yerlerini alacaklardır. Türkiye'yi kucaklayan ve ülkemizin tüm şehir ve ilçelerindeki futbol kültürünü tek bir organizasyonda toplayan Türkiye Kupası'nda yavaş yavaş en zor turlara geliyoruz. 4'üncü eleme turuna, 3'üncü eleme turu müsabakalarını kazanan 36 takımımızın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 7 ve Trendyol 1'inci Lig'den 11 takımımız da dahil olacak. 54 takım 5'inci eleme turuna yükselme mücadelesi verecek. Sezon sonunda ise toplamda 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupada yer alan bütün kulüplerimize futbolumuza ve kupanın marka değerine katkıları nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.
Türkiye Kupası’nda 4'ünvü eleme turu eşleşmeleri şöyle:
Orduspor 1967 - Fatih Karagümrük
Gemlik Sümerbey Futbol Spor Kulübü - Çaykur Rizespor
Karacabey Belediyespor - Çorum FK
Ankara Keçiörengücü - Mardin 1969 Spor
Antalyaspor - Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri - Samsunspor
Kahramanmaraş İstiklalspor - Erzurumspor
Bodrum FK - Eskişehirspor
Isparta 32 Spor Kulübü - Corendon Alanyaspor
MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği
Manisa FK - Sebat Spor Kulübü
1461 Trabzon FK - Sarıyer
Silivrispor - Bursaspor
Kocaelispor - Serikspor
Adana 01 Futbol Kulübü - Esenler Erokspor
Balıkesirspor - İstanbulspor
Sivasspor - Muğlaspor
Bandırmaspor - Ankaraspor
Göztepe - Erciyes 38 Futbol SK
Batman Petrolspor - Malatya Yeşilyurtspor
Erzincan Futbol Yatırımları - Pendikspor
Gaziantep FK - Aliağa Futbol
Eyüpspor - Muşspor
Amed Sportif Faaliyetler - Karşıyaka
Bitlis 1916 - Kasımpaşa
Karabük İdmanyurdu - Konyaspor