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Spor

TFF'de 6 istifa daha yolda: Seçim kaçınılmaz!

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TFF'de 6 istifa daha yolda: Seçim kaçınılmaz!
Başlık ResmiTFF'de 6 istifa daha yolda: Seçim kaçınılmaz!

Türkiye Futbol Federasyonu'nda istifa furyası başladı. Bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilen TFF yöneticisi Ural Aküzüm’ün istifasıyla başlayan süreç, furyaya dönüştü. Yönetimden 4 isim ayrılırken, 4 farklı kuruldan 8 kişi daha istifasını sundu. 6 asil yöneticinin de bu akşamki Belçika maçı sonrasında istifa etmesi bekleniyor...

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Türkiye Futbol Federasyonunda sular durulmuyor. MHK’ya yönelik operasyonun ardından TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm’ün bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edilmesi ve sonrasında görevinden istifa etmesi, federasyonda yeni bir krizin kapısını açtı. Aküzüm’ün ardından önceki gece yönetim kurulu yedek listesinden Seymen Gençtürk, Adem Doğrul ve Kazım Şengöçgel de istifalarını sundu. Böylece yönetimdeki istifa sayısı 4’e yükseldi. Asıl büyük hareketliliğin ise Millî Takım’ın bugün Belçika ile oynayacağı maçın ardından yaşanması bekleniyor.

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Başlık Resmiİbrahim Hacıosmanoğlu

KURULLAR DA BOŞALIYOR

Belçika’ya giden Millî Takım kafilesinde Başkan Hacıosmanoğlu ve Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz’ın olmaması dikkati çekti. TFF Yönetim Kurulu Üyelerinden Mevlüt Aktan, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Caner, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray’ın da istifalarını hazırladığı ve Belçika maçı sonrası görevlerinden ayrılacakları öğrenildi. Bu istifaların gerçekleşmesi hâlinde Hacıosmanoğlu yönetimindeki çözülmenin çok daha ciddi bir boyuta ulaşması bekleniyor. İstifa dalgası yalnızca yönetim kuruluyla sınırlı kalmadı. Federasyona bağlı dört farklı kurulda görev yapan sekiz isim de görevlerini bıraktı.

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SEÇİM KAÇINILMAZ

MHK operasyonu, bahis soruşturması, peş peşe gelen istifalar TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini büyük bir krizle karşı karşıya bıraktı. Federasyon içinde başlayan çözülmenin devam etmesi durumunda olağanüstü genel kurul kaçınılmaz görünüyor. Bu arada 2. ve 3. liglerle birlikte bahis soruşturması kapsamında ceza alma ihtimali bulunan bazı kulüp başkanları ve yöneticilerinin, görevlerini sürdürememe riski yüzünden olağanüstü seçimi desteklediği, yeni bir federasyon yönetimiyle “beyaz sayfa” açılması yönünde hareket etmeyi planladıkları ileri sürülüyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TAHİR KUM
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