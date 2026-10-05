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Spor

TFF'den 7 kulübe puan silme cezası

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TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Başlık ResmiTFF'den 7 kulübe puan silme cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu kapsamında kulüplerin lisans başvurularına ilişkin değerlendirmelerini tamamladı. En üst üç ligde 44 kulüp ulusal lisans almaya hak kazandı, 7 kulübe ise puan tenzili cezası verildi.

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TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve Nesine 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi.

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44 KULÜBE ULUSAL LİSANS

İncelemeler neticesinde Kurul; Trendyol Süper Lig'den; Erzurumspor FK, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'den; Bandırmaspor, Bursaspor, Metro Holding Kayserispor, Nesine 2. Lig'den; Ankaraspor, Eforçay Erbaaspor, Erzincan Futbol Yatırımları A.Ş., Fethiyespor, Güzide Gebze Spor Kulübü, Ispaş Isparta 32 Spor Kulübü, Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor, Menemen Futbol Kulübü, Sakaryaspor A.Ş., Seza Çimento Elazığspor, Somaspor kulüplerine ulusal lisans verdi.

7 KULÜBE PUAN TENZİLİ CEZASI

Kurul bu toplantıda, verilen süreler içerisinde eksikliklerini tamamlayamayan; Nesine 2. Lig'den Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol SK., Adana Demirspor A.Ş., Hatayspor, İskenderunspor A.Ş., MKE Ankaragücü, Serik Spor Futbol A.Ş., Sultan Su İnegölspor kulüplerine puan tenzili cezası verdi.

Böylelikle 2026-2027 sezonu en üst 3 ligde yer alan kulüplerden 11'i UEFA, 44'ü ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yer alan kulüplerden 3'ü UEFA lisansı aldı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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