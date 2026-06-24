2026 Dünya Kupası’nda uygulanmaya başlanan FIFA’nın yeni kuralları oyunu hayli hızlandırdı. Yeni uygulamalar, zamandan çalan sahtekârların sonu oldu. Taç atışları hızlandı, sağlık ekiplerinin oyuna girişi azaldı, topun oyunda kalma süresi 53 dakikadan 67,4 dakikaya fırladı!

Futbol, şüphesiz ilk günden bu yana yeni kurallar, yeni uygulamalar, gelişen taktikler ve oyun anlayışıyla birlikte onlarca kere değişikliğe uğrayan, peşinden milyarları sürükleyen büyülü bir dünya. Futbolun kronik sancısı, sahtekârlıkla çalınan dakikalar, nihayet tarihe karışmaya başladı. FIFA tarafından 2026 Dünya Kupası’nda uygulanmaya başlanan yeni kurallar, sakatlık numarası yapan, yerden kalkmayan, oyununun tadını kaçıran ve maçı soğutan tiyatroyu bitirdi. Önceki turnuvalarda öne geçen takımın kalecisi, topu oyuna sokarken en az 20 saniye harcar, tribünleri çileden çıkarır, seyir zevkini de baltalardı.

2026 Dünya Kupası

TEMPO ÇOK YÜKSELDİ

FIFA’nın hakemlere verdiği tavizsiz “8 saniye” talimatı, bu köhne alışkanlığı kökten yıktı. Son Dünya Kupası’ndaki verilere göre turnuvada kalecilerin topu elden çıkarma süresi ortalama 7,2 saniyeye indi. Endirekt serbest vuruş korkusu kalecileri topu hızla elden çıkarmaya zorluyor. Bu panik hâli, savunmalar henüz yerleşmemişken yakalanan ani atakları tetikledi, oyunun temposunu zirveye çıkardı. Önde olan takımın zaman çalmak için bir fırsat olarak kullandığı taç atışları da hızlandı. Bundan önceki son Dünya Kupası’nda yani Katar 2022’de 14 saniyeyi bulan taçlar, bu turnuvada 5 saniyeye indi.

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2026 Dünya Kupası

SAKATLIKLAR ‘AZALDI’

Ayrıca kale vuruşları için getirilen ‘5 saniye’ kuralı da kalecileri hızlı olmaya mecbur bıraktı. Sakatlık taklitleri, FIFA’nın radikal hamlesiyle kesildi. Yeni kural net; sağlık ekibi sahaya giriyorsa, oyuncu dışarıda 1 dakika beklemek zorunda. Yeni kuralların ardından sağlık ekiplerinin sahaya giriş sayısı yüzde 42 azaldı. Oyuncuların yerde kalma süresi ise maç başına 1,2 dakikaya düştü. Oyuncu değişikliklerinde uygulanan ‘10 saniye’ kuralı da hızı artıran bir etken oldu. Eski turnuvalarda top sadece 53 dakika oyunda kalırken, 2026’da aktif süre 67,4 dakikaya fırlayarak rekor kırdı. İşin özü; tiyatro bitti, futbol başladı…

2026 Dünya Kupası

EN GOLLÜ KUPA

2026 Dünya Kupası’nda uygulanmaya başlanan yeni kurallar, sadece oyunun hızını değil, gol sayısını da artırdı. İlk altı turnuva, gol ortalaması bakımından büyük rekorlar barındırıyor; 1954 İsviçre, 5,38 ortalamayla en gollü turnuva olarak öne çıkıyor. Ancak 1958 sonrasındaki “modern futbol” döneminde maç başına 3 gol ortalaması hiç yakalanamamıştı. 2026’da ise şu ana kadar gol ortalaması 3,12 oldu.

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