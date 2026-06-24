Kütahya'da bir okul etkinliğinde dağıtılan tavuklu pilavın ardından 71 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olay, uzmanların yaz aylarında artan tavuk kaynaklı besin zehirlenmelerine ilişkin uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, gıdaların daha hızlı bozulmasına ve besin zehirlenmesi vakalarının çoğalmasına neden oldu. Uzmanlar son dönemde artış gösteren zehirlenme vakalarına dikkat çekerken, korkutan bir haber de Kütahya'dan geldi.

Olay, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenci ve davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.

Kütahyada okul etkinliği kabusa döndü! Ambulanslar peş peşe gitti, 71 kişi hastanelik oldu

71 KİŞİ HASTANELİK OLDU

İkramın ardından bazı öğrenciler ile yetişkinlerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Kütahyada okul etkinliği kabusa döndü! Ambulanslar peş peşe gitti, 71 kişi hastanelik oldu

Şikayetlerin artmasıyla birlikte çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere Kütahya'daki çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 71'e ulaştığı öğrenildi.

Kütahyada okul etkinliği kabusa döndü! Ambulanslar peş peşe gitti, 71 kişi hastanelik oldu

Tedavi altına alınan öğrencilerden 48'i taburcu edilirken, 23 kişinin ise hastanelerde müşahede altında tutulduğu ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.

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