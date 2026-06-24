Kütahya'da okul etkinliği kabusa döndü! Ambulanslar peş peşe gitti, 71 kişi hastanelik oldu
Kütahya'da bir okul etkinliğinde dağıtılan tavuklu pilavın ardından 71 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olay, uzmanların yaz aylarında artan tavuk kaynaklı besin zehirlenmelerine ilişkin uyarılarını yeniden gündeme taşıdı.
- Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte tavuklu pilav ikramı yapıldı.
- İkramın ardından bazı öğrenci ve davetlilerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görüldü.
- Toplam 71 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.
- Hastaneye başvuranlardan 48'i taburcu edildi.
- 23 kişi ise müşahede altında tutuluyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıkları, gıdaların daha hızlı bozulmasına ve besin zehirlenmesi vakalarının çoğalmasına neden oldu. Uzmanlar son dönemde artış gösteren zehirlenme vakalarına dikkat çekerken, korkutan bir haber de Kütahya'dan geldi.
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Olay, Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenci ve davetlilere tavuklu pilav ikram edildi.
71 KİŞİ HASTANELİK OLDU
İkramın ardından bazı öğrenciler ile yetişkinlerde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.
Şikayetlerin artmasıyla birlikte çok sayıda kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi başta olmak üzere Kütahya'daki çeşitli sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Yapılan kontrollerin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 71'e ulaştığı öğrenildi.
Tedavi altına alınan öğrencilerden 48'i taburcu edilirken, 23 kişinin ise hastanelerde müşahede altında tutulduğu ve kontrollerinin sürdüğü bildirildi.