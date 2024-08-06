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Trabzonspor mutlu sona yakın! Batagov yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor mutlu sona yakın! Batagov yolda

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Stoper transferine önceliik veren Trabzonspor'da öne çıkan isim 22 yaşındaki Arseniy Batagov.

Karadeniz ekibi bir yandan Rapid Wien maçı hazırlıklarına devam ederken yönetim de transfer çalışmaları yapıyor. Avcı’nın raporuna göre hareket eden yönetim şu sıralarda stoper konusuna ağırlık vermiş durumda. Bu konuda öne çıkan ve ciddi mesafe alınan isim ise Zorya Luhansk forması giyen Arseniy Batagov. 22 yaşındaki isim takımın değişmezi olmasına rağmen son Ingulets mücadelesinde yedek bırakıldı.

KARİYERİ İÇİN ÖNEMLİ

Luhansk ile 2025’e kadar mukavelesi olan Batagov için kulüplerin 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında el sıkıştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği açıklandı. Ukrayna basını, genç savunmacı için Trabzonspor tercihinin doğru bir hamle olacağını yazdı. Haberde bordo mavililerin devamlı Avrupa kupalarına katılım göstermesi Batagov’un kariyeri açısından olumlu değerlendirildi. 

4 GOL, 6 ASİST

Batagov’un kulüp kariyerinde (SK Dnipro-1 ve Zorya Luhansk) toplam 109 maçta 4 gol ve 6 asisti bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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