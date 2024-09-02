Trabzonspor 99 gündür gol atamıyor! 10 sezon sonra ilk...

En son 2014-15'te ilk 2 lig maçında gol atamayan bordo-mavili takım, 10 sezon sonra aynı "sessiz" başlangıcı yaptı. Sezonda oynadığı 2 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 99 gündür gol sevinci yaşamadı.

Trendyol Süper Lig'deki ilk iki maçını golsüz beraberlikle tamamlayan Trabzonspor, 10 sezon sonra gol yollarında aynı "sessiz" başlangıcı yaptı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen bordo-mavililerin, üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması ise Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Sezonun dördüncü haftasında da İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, 2014-15 sezonundan sonra ilk kez ilk 2 lig maçında gol atamadı.

Süper Lig'de 10 sezon sonra yine gol yollarında "sessiz" kalarak rakip fileleri havalandıramayan Karadeniz ekibi, en gollü başlangıcını ise şampiyon tamamladığı 2021-22 sezonunda 7 golle gerçekleştirdi.

EN SON LİGDE 26 MAYIS'TA GOL ATTI

Trabzonspor, ligde en son geçen sezonun son haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-2 yendiği karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

Karadeniz ekibi, 26 Mayıs'taki karşılaşmanın ardından 99 gündür ligde gole hasret kaldı.

2020-2021 SEZONUNDAN SONRA EN AZ PUAN

Trabzonspor, ligde topladığı 2 puan ile 2020-2021 sezonundan sonra en kötü başlangıcı yaptı.

Ligde 2020-21 sezonunda "ilk 2 lig maçında" 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, 2021-22 ve 2022-23 sezonunda 2'şer galibiyet, geçen sezon ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle sezona başladı.