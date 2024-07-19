Trabzonspor Atletico Madrid'den Stefan Savic'i istiyor

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 19 Temmuz 2024 11:17 - Güncelleme: 19 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme:

Trabzonspor, Transfer, Haber

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Savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i gündemine aldı. Bordo-mavili takıma gelmeye sıcak bakan deneyimli stoper de maaşında indirime gitmeyi kabul etti.