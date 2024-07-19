Trabzonspor Atletico Madrid'den Stefan Savic'i istiyor
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Savunma bölgesine takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'i gündemine aldı. Bordo-mavili takıma gelmeye sıcak bakan deneyimli stoper de maaşında indirime gitmeyi kabul etti.
Yeni sezonda zirveye oynamayı hedefleyen Trabzonspor, savunma hattını güçlendirmek için harekete geçti.
Deneyimli ve kaliteli bir stoper almak isteyen bordo-mavililer, Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic'e kanca attı.
MAAŞINDA İNDİRİMİ KABUL ETTİ
Karadağlı yıldız da bordo-mavili takıma gelmek istiyor ve bu sebeple maaşında indirim yapmayı kabul etti.
İspanyol ekibinin Savic'e sözleşme feshi konusunda kolaylık sağlayacağı ifade ediliyor.
Karadeniz temsilcisinin ise oyuncuya 2+1 yıllık kontrat önereceği öğrenildi.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor