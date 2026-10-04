Trabzonspor istedi, değeri yüzde 1150 arttı
Bordo-mavililerin ara transferde kadrosuna katmak istediği Eddy Doue, performansıyla değerini adeta katladı. 20 yaşındaki ön liberonun piyasa değeri 400 bin eurodan 5 milyon euroya yükseldi.
Trabzonspor, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, Portekiz ekibi Estrela Amadora'da forma giyen Fildişi Sahilli ön libero Eddy Doue'yi gündemine aldığı belirtildi.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 4 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor, Eddy Doue için yaz transfer döneminde de girişimde bulundu. Bordo-mavililerin genç futbolcu için Estrela Amadora'ya 4 milyon euroluk teklif sunduğu, Portekiz ekibinin ise bonservis bedeli olarak 5 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
Trabzonspor'un ara transfer döneminde oyuncu için daha iyi bir teklifle yeniden masaya oturmasının beklendiği kaydedildi.
PERFORMANSIYLA DEĞERİNİ KATTI
Geçtiğimiz ocak ayında Paris Saint-Germain'den Estrela Amadora'ya transfer olan Eddy Doue, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekti. 20 yaşındaki ön libero, geride kalan bölümde çıktığı 7 maçta 3 asist yaptı.
Doue'nin yükselen performansı piyasa değerine de yansıdı. Transfermarkt'ın son güncellemesinde Fildişi Sahilli futbolcunun değeri yüzde 1150'lik artışla 400 bin eurodan 5 milyon euroya yükseldi.
DESİRE DOUE'NİN KUZENİ
Eddy Doue, Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Desire Doue'nin kuzeni olarak da dikkat çekiyor. Genç oyuncu, kariyerine Fransa'da başladıktan sonra geçtiğimiz ocak ayında Estrela Amadora'nın yolunu tuttu.
Doue'nin yükselen grafiği, Fildişi Sahili Milli Takımı'nın da dikkatinden kaçmadı. Teknik direktör Herve Renard tarafından ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağrılan genç orta saha, Gana, Somali ve Kamerun ile oynanan karşılaşmalarda forma şansı bulamadı.