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Spor

Trabzonspor kritik virajda: 30 günde 8 maçlık zorlu fikstür

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Trabzonspor kritik virajda: 30 günde 8 maçlık zorlu fikstür
Başlık ResmiTrabzonspor kritik virajda: 30 günde 8 maçlık zorlu fikstür

Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından yoğun bir maç trafiğine girecek. Bordo-mavili takım, bir sonraki araya kadar Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıkacak.

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Trabzonspor, 10 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında 8 maça çıkacak. Karadeniz temsilcisi, söz konusu süreçte Trendyol Süper Lig’de 5, UEFA Konferans Ligi’nde ise 3 karşılaşmada galibiyet peşinde olacak.

Bordo-mavililer, yoğun maç programına Süper Lig'in 7’inci haftasında oynanacak Samsunspor deplasmanıyla başlayacak. Trabzonspor, Karadeniz derbisinden sonra Avrupa mesaisine başlayacak. Thomas Reis ve öğrencileri, 15 Ekim Perşembe günü Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Karadeniz temsilcisi, 19 Ekim'de ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah

TRT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, Avrupa'daki ikinci maçında 22 Ekim'de İskoçya temsilcisi Hearts ile karşı karşıya gelecek. Bord- mavililer, ardından 26 Ekim'de Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. 1 Kasım'da sahasında Gaziantep Futbol Külübü'nü konuk edecek Trabzonspor, 5 Kasım'da ise Konferans Ligi'nde Freiburg'u ağırlayacak.

Thomas Fink
Başlık ResmiThomas Fink

Bordo-mavili takım, yoğun fikstürün son maçında 8 Kasım Pazar günü Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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