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    Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

    Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'un sezon başı kadrosuna kattığı Dimitrios Kourbelis, ligin ikinci devresinde Fatih Karagümrük'te forma giyecek.

    Trabzonspor&#039;da ayrılık! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Transfer çalışmalarına başlayan Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Sezon başı Panathinaikos'tan bedelsiz olarak bordo-mavili ekibe gelen Yunan oyuncu, beklentilerin altında kalarak sadece 6 maça çıktı.

    Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

    FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

    Ön libero ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük forması giyecek.

    Kourbelis'in Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a geri döneceği iddia edilmişti.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporFatih KaragümrükDimitrios Kourbelis
    Haberler > Spor > Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
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