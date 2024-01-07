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Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'un sezon başı kadrosuna kattığı Dimitrios Kourbelis, ligin ikinci devresinde Fatih Karagümrük'te forma giyecek.
Transfer çalışmalarına başlayan Fatih Karagümrük, Trabzonspor'dan Dimitrios Kourbelis'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sezon başı Panathinaikos'tan bedelsiz olarak bordo-mavili ekibe gelen Yunan oyuncu, beklentilerin altında kalarak sadece 6 maça çıktı.
FATİH TERİM'İN İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Ön libero ve orta sahada görev yapan 30 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük forması giyecek.
Kourbelis'in Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a geri döneceği iddia edilmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi