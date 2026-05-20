Onana’nın maliyetinden kurtulmak isteyen Manchester United, eğer istenilen düzeyde teklif gelmezse Kamerunlu kaleciyi Trabzonspor’a yeniden kiralık gönderebilir.

Bordo mavililerde yeni sezonun önemli soru işaretlerinden birisi de kaleci kim olacak? Uğurcan Çakır’ın sürpriz ayrılığı sonrası kısa vade çözümü olarak Andre Onana kiralanmıştı. Kısa sürede takıma uyum sağlayan Kamerunlu file bekçisi kupa finalinden sonra bonservisini elinde bulunduran M. United’a dönmek durumunda. Yönetim ise Onana’yı kadroda tutmanın yollarını arıyor.

O DA KALMAYA SICAK

Onana’nın ekonomik tablosu ile satın almayı neredeyse imkânsız hâle getiriyor. Sözleşmesinde 40 milyon avroluk opsiyon maddesi olan Kamerunlu eldivenin İngiliz ekibiyle 2028’e kadar mukavelesi var. Yıllık ücreti ise 7,5 milyon avro. Maliyetten kurtulmak isteyen M. United eğer istenilen düzeyde teklif gelmezse Onana’yı Trabzonspor’a yeniden kiralık gönderebilir.

