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Spor

Trabzonspor'un net borcu belli oldu! KAP'a bildirildi

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Trabzonspor'un net borcu belli oldu! KAP'a bildirildi
Başlık ResmiTrabzonspor'un net borcu belli oldu! KAP'a bildirildi

Trabzonspor'un açıkladığı mali tablolar, kulübün borç durumunu ortaya koydu. Bordo-mavili kulüp, 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar lira olduğunu duyururken, hesaplamada milyarlarca liralık varlık ve alacağın dikkate alındığını bildirdi.

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Trabzonspor Kulübü'nün 31 Ağustos 2026 itibarıyla net borcunun 2,9 milyar lira olduğu açıklandı. Kulübün mali tablolarına ilişkin açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan finansal verilerin ardından geldi.

TRABZONSPOR'UN NET BORCU AÇIKLANDI

Trabzonspor'un internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin 1 Haziran-31 Ağustos 2026 dönemine ilişkin mali tablolarının KAP'ta yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, kısa ve uzun vadeli borçlar toplamından 6,7 milyar lira tutarındaki dönen varlıkların, kulübün uhdesinde bulunan ve Sportif AŞ'nin konsolide mali tablolarında yer almayan 2,6 milyar liralık alacağın ve nakit çıkışı oluşturmayacağı belirtilen 1,8 milyar liralık enflasyon muhasebesi işlemlerinin düşülmesiyle net borcun 2,9 milyar lira olarak hesaplandığı kaydedildi.

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4,9 MİLYAR LİRALIK KAMULAŞTIRMA ALACAĞI DETAYI

Kulübün açıklamasında, 4,9 milyar liralık kamulaştırma alacağının da toplam borçtan düşüldüğü belirtildi.

Ayrıca rapor tarihi itibarıyla gerçekleşmiş bonservis borçlarının ileriye dönük tüm tutarlarının da borç hesaplamasına dahil edildiği ifade edildi.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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