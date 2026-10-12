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Spor

Trabzonspor'da Salah fırtınası

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Trabzonspor'da Salah fırtınası
Başlık ResmiTrabzonspor'da Salah fırtınası

Trabzonspor’un Mısırlı yıldızı bir şekilde skora etki ediyor. Samsun deplasmanında rakibin 3-0 mağlup eden bordo mavililerde Salah, yaptığı asistle yine skora katkı sağladı. Mısırlı yıldız, 7 maçta 7 gol ve 3 asiste ulaştı.

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Karadeniz’de Thomas Reis fırtınası esmeye devam ediyor. Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek dikkatleri üzerine çeken Alman teknik adam yönetimindeki Trabzonspor, Samsunspor’u deplasmanda 3-0’la geçti. Reis, Shota Arveladze’nin 2015’tek döneminden bu yana Trabzonspor’da ligde üst üste iki galibiyet alan ilk yabancı teknik direktör oldu. Muhammed Salah ise Samsunspor karşısında da tabelaya katkı yaptı.

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Mısırlı yıldız, Samsunspor karşısında yaptığı asistle takımının galibiyetinde rol oynadı ve ligde 7 maçta 7 gol ve 3 asiste ulaştı. Öte yandan Trabzonspor, Galatasaray ve Samsunspor karşılaşmalarının ilk yarılarında üçer gol atarak 36 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı. Samsunspor karşısında son iki maçını da 3-0 kazanan Fırtına, Mayıs 1997’den bu yana rakibin deplasmanda ilk kez üst üste iki maçta gol yemeden mağlup etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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