Transferin gözdesi Victor Osimhen sessizliğini bozdu: Birçok kulüp ister ama...

Galatasaray ile imzaladığı bir yıllık kiralık sözleşmesi sonra eren, şampiyonluk kutlamasının ardından Türkiye'den ayrılan Victor Osimhen'in hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, "Osimhen için masada varız" derken; kararı merakla beklenen 26 yaşındaki yıldız ise katıldığı bir YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Kiralık olarak geldiği sarı-kırmızılı takımda fırtınalar estiren Victor Osimhen'in, İtalyan ekibi Napoli ile devam eden sözleşmesinde "75 milyon euroluk çıkış maddesi" bulunuyor. Galatasaray'ın devam etmek istediği Osimhen için Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal astronmik rakamları gözden çıkarmış durumda. Avrupa'dan da talipleri olduğu konuşulan dünyaca ünlü santrfor sessizliğini bozdu.

"OSIMHEN İÇİN MASADA VARIZ"

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, RAMS Park'ta düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde Victor Osimhen'le ilgili konuştu.

"Osimhen'in Ocak ayında kalması lazımdı. O zaman da Al Hilal vardı. Galatasaray artık dünyadaki rakiplerini düşünüyor. Bunlardan tek farkımız yayın gelirlerimizdi. Onun dışındaki gelirleri sağlayabiliyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Osimhen için masada varız. Avrupa'daki kulüplerden daha iyi rakam sunduk, Napoli ile de görüştük. Osimhen'in karar vermesi lazım."

"ZAMANIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUM"

Kavukcu'nun ardından bir açıklamada da dünyaca ünlü santrfordan geldi. Daddy Freeze adlı YouTube programına konuk olan Osimhen, tatiline odaklandığını ve Galatasaray'da attığı golleri izleyerek artı ve eksilerini gördüğünü söyledi.

Bonservisi Napoli'de olan yıldız forvet, "Sezon bitince her zaman transfer haberleri çıkar. Birçok kulüp ister. Şu an tatilime odaklandım. Dinleniyorum, zamanın keyfini çıkarıyorum. Galatasaray'da önceki sezonda gollerime ait klipleri, eksilerimi ve artılarımı izliyorum. Gelişim için önemli" dedi.

41 MAÇTA 37 GOL 8 ASİST

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olan Osimhen, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 maçta forma giydi. Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 37 gol attı ve 8 asist yaptı.