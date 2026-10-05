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Spor

Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi hayatını kaybetti

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Türkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi hayatını kaybetti
Başlık ResmiTürkiye şampiyonu 13 yaşındaki güreşçi hayatını kaybetti

Türkiye şampiyonu güreşçi Yusuf Taha Turp, 13 yaşında hayatını kaybetti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yusuf Taha'nın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Akgül, mesajında, "Değerli sporcumuz Yusuf Taha Turp'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Güreş Federasyonu olarak merhum sporcumuza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, sevenlerine, antrenörlerine, takım arkadaşlarına ve güreş camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Yusuf Taha Turp'un cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Yeşilyayla Mahallesi Mevlana Camisi'nden kaldırılacağı bildirildi.

BAKAN BAK'TAN TAZİYE MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden genç güreşçi Yusuf Taha Turp için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Genç sporcumuz Yusuf Taha Turp'a Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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