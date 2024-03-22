Türkiye'de de forma giymişti! Cinsel istismar suçundan 9 yıl ceza alan Robinho evinde yaka paça tutukalndı

Türkiye'de Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen dünyaca ünlü eski futbolcu Robinho tutuklandı. İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan ceza alan Robinho'nun, evinde tutuklandığı öğrenildi. İşte haberin ayrıntıları.

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro formaları giymiş, yolu Türkiye'ye de düşmüştü. Süper Lig'de Başakşehir ve Sivasspor formaları giyen Robinho, toplu cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezası almıştı.

Robinho'nun İtalya'da genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını ülkesinde çekmesi gerektiğine karar verildi. İtalya Adalet Bakanlığı, Robinho'nun cezasını İtalya'da çekmesi için 2022'de Brezilya'ya iade talebi göndermişti.

SERBEST KALMA HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Robinho'nun avukatlarının, kararı temyize götürüp bu süre zarfında serbest kalması bekleniyordu. Ancak durum öyle olmadı. Robinho'nun avukatlarının temyiz davasına kadar tutuksuz yargılanması için itiraz ettiği ancak bu talebin reddedildiği belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Robinho, 2013 yılında Milan'da forma giydiği dönemde, bir gece kulübünde bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İtalya Adalet Bakanlığı, cezanın onanmasının ardından 2022 yılında Brezilya'dan iade istemişti. Ancak Brezilya bu talebi reddetmişti. Ardından İtalyan yetkililer, cezanın Brezilya'da yürürlüğe girmesi için Brezilya Yüksek Adalet Divanı ile temasa geçmişti. Robinho sonrasında pasaportunu teslim etmiş ve ülkeyi terk etmesi yasaklanmıştı.

Öte yandan eski futbolcu kadınla ilişkisinin rızaya dayalı olduğunu iddia ediyor ve tecavüz suçlamasını reddediyor.