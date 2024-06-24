UEFA, Berat Uluğ'a acımadı! Ronaldo'yla fotoğrafa 'sıfır tolerans'

A Milli Takım'ın Portekiz ile karşılaşmasında sahaya koşarak Ronaldo'yla fotoğraf çektiren Türk taraftarı Berat Uluğ, UEFA tarafından cezalandırıldı. UEFA, küçük çocuğa turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.

EURO 2024'te cumartesi günü Türkiye-Portekiz maçı oynandı. Maçın en çok konuşulanı ise Türk taraftarı Berat Uluğ'un sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmesi oldu.

UEFA, Uluğ'un Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya girmesini cezalandırdı.

'RONALDO SİRKİ'

İngiliz Independent Gazetesi, Türkiye-Portekiz karşılaşmasında taraftarların sahaya girmesini, “Ronaldo sirki” olarak yorumladı. Gazetede, dünyaca ünlü futbolcu için birçok kişinin sahaya girdiğini aktardı. Ronaldo için Çekya maçında da benzer bir durum yaşanmış, ayrıca bir taraftar Portekiz antrenmanında buna yeltenmişti.

UEFA’nın yaşanan güvenlik zaafı nedeniyle sıkı bir inceleme başlatacağı ifade edildi. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, “Sahaya girenler iyi ki iyi niyetliydi. Futbolculara kötülük de yapabilirlerdi” vurgusu yaptı.

UEFA’nın yaşanan güvenlik zaafı nedeniyle sıkı bir inceleme başlatacağı ifade edildi. Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, “Sahaya girenler iyi ki iyi niyetliydi. Futbolculara kötülük de yapabilirlerdi” vurgusu yaptı.

BABASININ DA HABERİ YOKMUŞ

Karşılaşma öncesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren Berat, bu konuda babası Çetin Uluğ’a da bir şey demedi. Sadece, “Tuvalete gidiyorum” diyerek yanından ayrılarak sahadan ayrıldı. Baba Uluğ, “Onu bir anda yedek kulübesinin çatısında gördüm ve koşmaya başladı” diyerek yaşanan durumu aktardı.

Almanya kulüplerinden KSV Hessen Kassel’in U11 takımının 10 numarası olan Berat ise, “Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bunu bir tişörte bastıracağım ve odamda saklayacağım” diye konuştu. Minik futbolcunun, Alman ekibindeki antrenörü de bir Türk; Turgay Gölbaşı... Ronaldo ile çektiği fotoğrafı paylaşan Berat, kendisi ile ilgili haberleri de sosyal medyasına koydu.

UEFA BERAT'I AFFETMEDİ!

İngiltere'den Express'in haberine göre UEFA, Cristiano Ronaldo ile selfie çekmek için sahaya atlayan Berat Uluğ'a turnuvanın geri kalanında maçlardan seyir cezası verdi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

UEFA, Cumartesi günü sahaya koşarak Cristiano Ronaldo ile selfie çeken çocuğun Euro 2024'teki tüm maçlardan men edileceğini açıkladı.

Olay Portekiz'in Signal Ifuna Park'ta Türkiye'yi 3-0 yendiği karşılaşma sırasında meydana geldi. Kırmızı tişört giyen genç bir çocuk orta yuvarlağa doğru ilerledi, telefonunu çıkardı ve gülümseyen Ronaldo kareye girmek için eğilirken fotoğrafı çekti.

Genç oyuncu daha sonra görevlilerden kaçmak için koşmaya başladı ancak yakalandı ve stadyum dışına çıkarıldı. Fotoğraf maçtan sonra sosyal medyada paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Bu olay pek çok kişinin içini ısıtırken, UEFA saha işgalinin ağır bir cezayla sonuçlanacağını belirtti. Genellikle suçlu hakkında suç duyurusunda da bulunulur, ancak çocuğun yaşı göz önüne alındığında, bu özel durumda bu yola başvurulmayacak.

TÜM TURNUVADAN MEN EDİLDİ

UEFA'dan bir yetkili, Express'e şu açıklamayı yaptı:

Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur.

BEŞ TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

Cumartesi günü sadece ikinci yarıda toplam beş taraftar sahaya girmeyi başardı. Hepsi de her olayda daha da sinirlenen Ronaldo ile fotoğraf çektirmek için ceza alma riskini göze aldı.