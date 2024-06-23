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Ronaldo ile selfie çeken çocuk Türk çıktı! 10 yaşındaki Berat: Babama 'tuvalete gidiyorum' dedim

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Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 yenildiği maçın 68. dakikasında sahaya atlayan ve Ronaldo ile selfie çektiren çocuk Türk çıktı. Babasına 'Tuvalete gidiyorum' diyerek sahaya giren 10 yaşındaki Berat, "Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye, dün akşam EURO 2024 mücadelesi kapsamında Portekiz ile karşı karşıya geldi. A Milli Takım mücadeleden 3-0 yenik ayrılırken, sahaya atlayan minik bir taraftan maça damgasını vurdu.

Mücadelenin 68. dakikasında sahaya giren ve yıldız futbolcu Ronaldo ile selfie çektiren çocuk merak konusu oldu.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU ÇOCUK TÜRK ÇIKTI

Portekiz kaptanı Ronaldo'nun kollarını açarak beklediği çocuğun videosu sosyal medyada yüz binlerce paylaşım aldı.

Ronaldo ile selfie çeken çocuk Türk çıktı! 10 yaşındaki Berat: Babama 'tuvalete gidiyorum' dedim - 1. Resim

İşte o çocukla ilgili ilginç bir gerçek de ortaya çıktı.

 

Attığı depar ile güvenlik görevlilerini geride bırakan ve amacına ulaşan çocuk Türk çıktı.

BABASINA TUVALETE GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

10 yaşındaki Berat, Almanya'da yaşıyor. Alman kulüplerinden KSV Hessen Kassel'in U11 takımında oynayan Berat, arkadaşlarıyla girdiği iddia sonrasında sahaya girdiğini anlattı.

Ronaldo ile selfie çeken çocuk Türk çıktı! 10 yaşındaki Berat: Babama 'tuvalete gidiyorum' dedim - 2. Resim

Bild'in haberine göre, Berat, babasına tuvalete gideceğini söyleyerek yanından ayrılmış. Sahaya gireceğini daha öncesinde arkadaşlarına haber veren Berat, "Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.

Ronaldo ile selfie çeken çocuk Türk çıktı! 10 yaşındaki Berat: Babama 'tuvalete gidiyorum' dedim - 3. Resim

Berat, sahaya atladığında korkmadığını da sözlerine ekledi.

Düzenleyen:  - Spor
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