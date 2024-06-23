Ronaldo ile selfie çeken çocuk Türk çıktı! 10 yaşındaki Berat: Babama 'tuvalete gidiyorum' dedim

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2024 13:15 - Güncelleme: 23 Haziran 2024 13:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Portekiz'e 3-0 yenildiği maçın 68. dakikasında sahaya atlayan ve Ronaldo ile selfie çektiren çocuk Türk çıktı. Babasına 'Tuvalete gidiyorum' diyerek sahaya giren 10 yaşındaki Berat, "Hayallerimi gerçekleştirdim. Artık Cristiano Ronaldo ile bir fotoğrafım var. Bu bir tişörtün üzerinde ve odamda olacak" ifadelerini kullandı.