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Ekonomi

Malatya'ya 4 milyar TL'lik yatırım!

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Malatya'ya 4 milyar TL'lik yatırım!
Başlık ResmiMalatyaya 4 milyar TLlik yatırım!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen "Sporun Zirvesi" programında spor dünyasının ve Türk futbolunun efsane isimleri vatandaşlar ve gençlerle bir araya geldi. Kentte sürdürülen 4 milyar liralık devi spor yatırımlarına dikkat çekilen programda, Malatya Yeşilyurtspor'un Süper Lig hedefi ve hayata geçirilecek yeni projeler masaya yatırıldı.

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Bir dizi ziyaret ve program kapsamı çerçevesinde kente gelen spor basınının tecrübeli ismi Erdoğan Arıkan ile Türk futbolunun unutulmaz isimleri Hami Mandıralı, Tanju Çolak ve Ahmet Dursun, Malatya'da çeşitli temaslarda bulundu. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er rehberliğinde kente kazandırılan dev kütüphaneyi ve yapımı süren modern spor tesislerini yerinde inceledi. Heyet, incelemelerin ardından Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen "Sporun Zirvesi" etkinliğinde sporseverlerle buluştu.

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"4 MİLYAR LİRALIK SPOR YATIRIMI İLE GELECEĞİN MALATYA'SINI İNŞA EDİYORUZ"

Etkinlikte konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından kenti her alanda ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Malatya, Hatay'dan sonra en ağır hasarı alan ikinci ilimiz oldu. 130 bin bağımsız bölümümüzü kaybettik. Fakat Cumhurbaşkanımızın liderliği, bakanlarımızın güçlü desteğiyle sadece depremin yaralarını sarmakla kalmadık konutları, altyapısı, ulaşımı, sanayisi ve spor tesisleriyle geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Göreve gelirken 'Malatya kütüphaneler şehri olacak, Malatya sporun şehri olacak' dedik. Şu anda kentimizde 4 milyar liralık spor yatırımı devam ediyor. 2,5 milyar liralık tesislerimizin yapımı tamamlanmak üzere hemen ardından 1,5 milyar liralık yeni tesislerin protokollerini hayata geçireceğiz. Kentimizde 6 tanesi yarı olimpik yüzme havuzlu, dev basketbol ve voleybol salonlarını barındıran spor kompleksleri dâhil olmak üzere toplam 43 spor tesisinin ve 13 yeni kütüphanenin inşası sürüyor" dedi.

Malatyaya 4 milyar TLlik yatırım!
Başlık ResmiMalatyaya 4 milyar TLlik yatırım!

"HEDEFİMİZ YEŞİLYURTSPOR'U SÜPER LİGE TAŞIMAK"

Malatya futbolunun köklü geçmişine değinen Başkan Sami Er, "Efsane Malatyaspor ve Yeni Malatyaspor ne yazık ki geçmişteki kötü yönetimler sebebiyle ağır borç yükü altına girdi. Biz de küme düşme hattındaki Yeşilyurtspor'umuza Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizle el attık. Geçen sezon play-off oynayan takımımız bu sezona da 3'te 3 yaparak başladı. Tüm mücadelemiz ve tek hedefimiz Malatya Yeşilyurtspor'u yeniden Süper Lig'e taşımaktır" ifadelerini kullandı.

Malatyaya 4 milyar TLlik yatırım!
Başlık ResmiMalatyaya 4 milyar TLlik yatırım!

"BU KADAR TESİSLEŞMEYİ BAŞKA HİÇBİR ŞEHİRDE GÖRMEDİM"

Kentin kısa sürede gösterdiği değişime hayran kaldığını ifade eden eski milli futbolcu Hami Mandıralı, "Malatya'nın yaşadığı acıyı kalbimizde hissetmiştik. Bugün ise bu şehrin nasıl ayağa kalktığını gururla gördüm. Son zamanlarda bu kadar muazzam bir tesisleşme hamlesini başka hiçbir şehirde görmedim. Bu imkanlarla donatılan Malatya ve Yeşilyurtspor en kısa sürede hak ettiği Süper Lig'e dönecektir" dedi.

Malatyaya 4 milyar TLlik yatırım!
Başlık ResmiMalatyaya 4 milyar TLlik yatırım!

"SPORA BU YATIRIMI YAPMAK BÜYÜK BİR ŞANS"

Eski milli futbolcu Ahmet Dursun ise, "Böyle zorlu bir süreçten geçen bir şehirde spora 4 milyar TL gibi devasa bir bütçe ayırmak gerçekten kolay değil. Tesisleri tek tek gezdik ve hayran kaldık. Malatya halkı ve gençliği için Başkan Sami Er büyük bir şans" değerlendirmesinde bulundu.

"MALATYA'YA FUTBOL AKADEMİSİ KURACAĞIZ"

Programda konuşan efsane golcü Tanju Çolak ise Malatya'ya müjdeli bir haber vererek, "Sami Başkanımızın ev sahipliği ve spora olan vizyonu mükemmel. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Malatyalı milli boksörümüz Hatice Akbaş'ı da yürekten kutluyorum. Bugün Sami Başkanımla da görüştük Allah izin verirse Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Tanju Çolak Futbol Akademisi'ni Malatya'da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Genç yetenekleri Türk futboluna kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, kente gelen ünlü spor adamlarına Malatya kayısısı ile Yeşilyurtspor formaları takdim edilirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e ise imzalı milli takım forması hediye edildi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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