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Arda Güler, Cristiano Ronaldo ile ne konuştu? İspanyol basını yazdı

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Spor Haberleri

Portekiz maçından sonra Cristiano Ronaldo ile tokalaşmak isteyen Arda Güler beklemediği bir tepki alsa da soyunma odası koridorlarında Ronaldo ile sohbet etti. İspanyol basınının haberine göre, Ronaldo’nun Arda'ya “Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için sahaya çıkarsınız, görüyorum ki ruh aynı kalıyor" dediği aktarıldı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na Gürcistan galibiyetiyle başlayan A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Ronaldo'lu Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. 3-1'lik Gürcistan maçında ikinci golü atan Arda Güler ile birlikte 4 oyuncunun ilk 11'de yer almaması ise büyük bir şaşkınlığa neden oldu. Portekiz bu galibiyetle gruptan çıkmayı garantilerken, Türkiye'nin kaderi ise 26 Haziran'daki Çekya maçına bağlı.

ARDA GÜLER, RONALDO İLE NE KONUŞTU?

Portekiz maçının ardından futbolcular birbirleriyle tokalaştığı esnada, Cristiano Ronaldo'nun kendisine selam vermeye çalışan Arda Güler'i görmemesi sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan birisi olmuştu. Videoda, Juventus'ta birlikte forma giydiği milli futbolcu Merih Demiral ile tokalaşan Ronaldo, Arda Güler geldiği anda kafasını farklı yöne çeviriyordu. Kısa bir süre şaşkınlık yaşayan Arda Güler de Ronaldo'nun etrafında bir tur atıp takım arkadaşlarının yanına gidiyordu.

İspanyol basınından Defensa Central, Arda Güler ile Ronaldo'nun soyunma odası koridorlarında karşılaştığını ve ikilinin burada sohbet ettiğini yazdı.

Haberde, Ronaldo’nun Arda Güler’e “Real Madrid'de her zaman her şeyi kazanmak için sahaya çıkarsınız, görüyorum ki ruh aynı kalıyor" dediği aktarıldı.

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