UEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı: Maç programı
UEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları 5 Ekim Perşembe günü yapılacak. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, tarfatarı önünde Almanya temsilcisi Freiburg ile mücadele edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 5 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Ligde 3'üncü hafta maçlarının programı (5 Ekim Perşembe) TSİ şöyle:
20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)
20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)
20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)
20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)
20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)
20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)
20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)
20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)
23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)
23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)
23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)
23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)
23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)
23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)