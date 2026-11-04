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UEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı: Maç programı

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UEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı: Maç programı
Başlık ResmiUEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı: Maç programı

UEFA Konferans Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları 5 Ekim Perşembe günü yapılacak. Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, tarfatarı önünde Almanya temsilcisi Freiburg ile mücadele edecek.

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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, 5 Ekim Perşembe günü saat 20.45'te Papara Park'ta Almanya temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.

Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah

Ligde 3'üncü hafta maçlarının programı (5 Ekim Perşembe) TSİ şöyle:

20.45 Atalanta (İtalya)-Kairat (Kazakistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Ajax (Hollanda)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Inter Escaldes (Andorra)

20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)- Gent (Belçika)

20.45 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Hajduk Split (Hırvatistan)

20.45 Trabzonspor-Freiburg (Almanya)

20.45 Aarhus (Danimarka)-Braga (Portekiz)

20.45 Thun (İsviçre)-Hearts (İskoçya)

20.45 Mjallby (İsveç)- Borac (Bosna Hersek)

23.00 Monaco (Fransa)-Nordsjaelland (Danimarka)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Iberia (Gürcistan)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Lugano (İsviçre)-Kauno Zalgiris (Litvanya)

23.00 Getafe (İspanya)-Brighton (İngiltere)

23.00 Twente (Hollanda)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Sint-Truidense (Belçika)-Brann (Norveç)

23.00 Universitatea Craiova (Romanya)-Egnatia (Arnavutluk)

23.00 Riga (Letonya)-Jablonec (Çekya)

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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