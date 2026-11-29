UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a taraftar olayları başta olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 94 bin 500 euro para cezası verdi. En yüksek yaptırım 38 bin 375 euroyla Galatasaray'a uygulandı.

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UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa kupalarında mücadele eden Türk temsilcilerine çeşitli ihlaller nedeniyle para cezaları verdi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a kesilen cezaların toplamı 94 bin 500 euroya ulaştı. En yüksek ceza ise 38 bin 375 euroyla Galatasaray'a verildi.

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GALATASARAY'A 38 BİN 375 EURO CEZA

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, Lille ve Stuttgart karşılaşmalarında yaşanan olaylar nedeniyle UEFA Disiplin Kurulunun yaptırımlarıyla karşılaştı.

Sarı-kırmızılı kulübe Lille deplasmanında taraftarlarının sahaya meşale atması nedeniyle 8 bin 250 euro, stadyuma verilen zarar nedeniyle 5 bin euro, meşale yakılması nedeniyle ise 14 bin 250 euro ceza verildi. Stuttgart maçında sahaya yabancı madde atılması 5 bin 875 euro, medya aktivitelerine ilişkin ihlal ise 5 bin euro para cezasına neden oldu. Böylece Galatasaray'ın toplam cezası 38 bin 375 euroya çıktı.

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FENERBAHÇE'YE 15 BİN 500 EURO

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe de taraftar kaynaklı olaylar nedeniyle iki ayrı yaptırıma maruz kaldı.

Sarı-lacivertlilere Aston Villa deplasmanında sahaya yabancı madde atılması nedeniyle 12 bin euro, Slavia Prag karşılaşmasında meşale yakılması nedeniyle 3 bin 500 euro ceza kesildi. Fenerbahçe'nin toplam cezası 15 bin 500 euro oldu.

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BEŞİKTAŞ'IN CEZASI 21 BİN 125 EURO

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'a da Hoffenheim ve Crystal Palace karşılaşmalarında yaşanan olaylar nedeniyle para cezası verildi.

Siyah-beyazlı kulüp, Hoffenheim deplasmanında meşale yakılması nedeniyle 1.750 euro ceza aldı. Crystal Palace maçında ise sahaya yabancı madde atılmasından 13 bin 625 euro, meşale yakılmasından 5 bin 750 euro olmak üzere toplam 19 bin 375 euro ceza uygulandı. Beşiktaş'ın iki maçtan aldığı cezaların toplamı 21 bin 125 euroya ulaştı.

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TRABZONSPOR'A 19 BİN 500 EURO

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor da Freiburg ve Hearts maçlarında yaşanan ihlaller nedeniyle ceza aldı.

Bordo-mavililere Freiburg karşılaşmasında meşale yakılmasından 1.750 euro, sahaya yabancı madde atılmasından 10 bin euro ceza verildi. Hearts maçında ise meşale yakılması 2 bin 500 euro, sahaya yabancı madde atılması 5 bin 250 euro para cezasına yol açtı. Trabzonspor'un iki karşılaşma nedeniyle aldığı ceza toplamda 19 bin 500 euro olarak kayıtlara geçti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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