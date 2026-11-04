Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe galibiyetinden sonra daha öz güvenli çıktık"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Stuttgart'ı 2-0 yenen Galatasaray'da kaleci Uğurcan Çakır, Teknik Direktör Okan Buruk'un bu maç için takımı çok iyi hazırladığını söyledi.

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Uğurcan Çakır, RAMS Park'taki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını aktaran Uğurcan, "Bence bugün baştan sona oyunun hakimiydik. Batrakov'un performansıyla 2-0 öne geçtik. Takım arkadaşlarım gerçekten çok büyük mücadele etti. Taraftarımız harikaydı, onlara da teşekkür etmek istiyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür etmek istiyorum. Okan Hoca, bu maça bizi çok iyi hazırladı. Galip geldiğimiz için mutluyuz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana ulaştık. Trendyol Süper Lig'deki Amed Sportif Faaliyetler maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, bireysel performansıyla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini dile getirerek, "Ben her zaman takım arkadaşlarıma, hocalarıma, saha içinde ve saha dışında yardımcı olmaya çalışıyorum. Sezon başlarında biraz maç ritmi bulmaya ihtiyacım oluyor. Yavaş yavaş maç ritmimi yakalıyorum. Bu sezon çok sık aralıklarla maç oynadık. Bireysel performanstan ziyade önemli olan takımımızın galip gelmesiydi. Ben takım arkadaşlarımı, hocalarımı ve bütün personeli tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

"KAZANABİLDİĞİMİZ KADAR MAÇ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Uğurcan Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kazanabilecekleri kadar maç kazanmak istediklerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nin çok zor bir organizasyon olduğunu aktaran Uğurcan, şöyle devam etti:

"Kazanabildiğimiz kadar maç kazanmak istiyoruz. Geçen sene topladığımız puandan daha fazlasını toplamak istiyoruz. İlk 24'ün içine girip, son 16 takım arasına kalmak istiyoruz. Lille deplasmanında iyi bir oyun oynadık. Sporting deplasmanında kötü bir hakem yönetiminden sonra mağlup olduk. Bence o maçın da hakimiydik, öne de geçmiştik. Barcelona da bu Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biri. Dünyanın en iyi takımlarından biri. Onlara karşı da ilk yarı bence özellikle çok iyi mücadele sergiledik. 2-0'ı bulabilseydik maç belki de daha farklı olabilirdi. Çünkü çok iyi mücadele etmiştik. Fenerbahçe maçındaki galibiyetten sonra bu maça biraz daha öz güvenli çıktık."

Uğurcan Çakır

"OKAN HOCA ÖZELLİKLE BİZİ ÇOK İYİ HAZIRLADI"

Takım arkadaşlarının çok iyi oynadığını aktaran 30 yaşındaki file bekçisi, "Okan Hoca özellikle bizi çok iyi hazırladı. Çünkü onların bire bir baskı yapacağını biliyorduk. Ben de Barış Alper Yılmaz'a, Victor Osimhen'e, Yunus Akgün'e topu aktarmaya çalıştım. Bazen istediğim gibi vurdum, bazen vuramadım. Onları koşturup bire bir baskıda alanları açmak istiyorduk. Bunu da bence iyi yaptığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." değerlendirmesinde bulundu.

Uğurcan Çakır, attığı 2 golle maça damga vuran Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un çok iyi bir oyuncu olduğunu belirterek, "Batrakov, genç ve yetenekli bir oyuncu. Son haftalarda takıma alıştıkça performansı arttı. İngilizce de öğrenmeye çalışıyor, ilk geldiği zamana göre bu konuda bayağı ilerledi. Çok güzel bir insan, onun başarılarıyla biz de mutlu oluyoruz. Takıma alıştıkça form düzeyi de yukarı çıkıyor. Bugün harika bir maç oynadı." diyerek sözlerini tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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