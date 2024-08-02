Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Türkiye'nin Imane Khelif başvurusunu reddetti! Busenaz Sürmeneli'nin rakibi olabilir

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli boksör Imane Khelif'in cinsiyeti üzerinden yapılan tartışmalar devam ederken, Türkiye Boks Federasyonu'ndan Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne flaş bir başvuru geldi. Yarı finalde milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli ile eşleşme ihtimali olan Khelif'in men edilmesi için yapılan başvuru reddedildi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, kadınlar 66 kilo kategorisi son 16 turunda, İtalyan boksör Angela Carini ile Imane Khelif karşılaştı. Karşılaşmanın 46. saniyesinde Angela Carini'nin aldığı darbe sonucu maçtan çekilmesi Imane Khelif'in cinsiyet tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

2023 Dünya Boks Şampiyonası'nda cinsiyet uygunluk testlerini geçemediği için men edilen Cezayirli boksörün olimpiyatlarda yarışmasına izin verilmişti. Carini-Khelif mücadelesi sonrası Khelif'in olimpiyatlardan da men edilmesi için Türkiye Boks Federasyonu başvuruda bulundu.

ULUSLARARASI OLİMPİYAT KOMİTESİNE KHELİF İÇİN BAŞVURU

2020 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize altın madalya getiren Busenaz Sürmeneli, çeyrek finalde Taylandlı Janjaem Suwannapheng ile karşı karşıya gelecek. Khelif ise Macar Anna Luca Hamori ile mücadele edecek. Busenaz ve Khelif, rakiplerini yenerse yarı final mücadelesinde karşılaşacaklar.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Boks Federasyonu IOC'ye başvuru yaptı. Başvuruda, Khelif'in, "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere çeşitli testleri geçemediği" ifade edilirken, Cezayirli boksörün diskalifiye edilmesi talep etti.

Uluslararası Boks Birliği de Uluslararası Olimpiyat Komitesine Khelif ile ilgili bir mektup gönderdi. Gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı: 24 Mart 2023 tarihinde IBA, sporcular Lin Yu-ting ve Imane Khelif'i 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan diskalifiye etmiştir. Bu diskalifiye, IBA Yönetmeliğinde belirtildiği gibi kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamamalarının bir sonucuydu. Unutulmaması gereken bir nokta, sporcular testosteron testine tabi tutulmamış ancak ayrıntıları gizli tutulan ayrı ve tanınmış bir teste tabi tutulmuşlardır. Bu test, her iki sporcunun da gerekli uygunluk kriterlerini karşılamadığını ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarını kesin olarak göstermiştir.

IOC'DEN TÜM BAŞVURULARA RET

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, IBA ve Türkiye Boks Federasyonunun yaptığı başvuruyu reddederken şu açıklamayı yaptı:

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları boks turnuvasına katılan tüm sporcular, müsabakaların uygunluk ve giriş düzenlemelerinin yanı sıra Paris 2024 Boks Birimi (PBU) tarafından belirlenen tüm geçerli tıbbi düzenlemelere uyarlar. Önceki olimpik boks müsabakalarında olduğu gibi, sporcuların cinsiyeti ve yaşı pasaportlarına göre belirlenmektedir. İki sporcu, 2023'teki IBA Dünya Şampiyonasının sonlarına doğru, herhangi bir yasal süreç olmaksızın aniden diskalifiye edildiler. Bu iki sporcuya yönelik mevcut saldırı, özellikle de bu sporcuların uzun yıllardır üst düzey müsabakalarda yarıştıkları göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir uygun prosedür olmaksızın alınan bu keyfi karara dayanmaktadır. Böyle bir yaklaşım iyi yönetişime aykırıdır. Uygunluk kuralları müsabakalar devam ederken değiştirilmemeli ve herhangi bir kural değişikliği uygun süreçleri takip etmeli ve bilimsel kanıtlara dayanmalıdır.