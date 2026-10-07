Victor Osimhen ve transfer sözleri: Galatasaray için asla bunu demedim!

Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'le ilgili konuştu. Yıldız golcünün aday kadrodan çıkarılması sürecinde sarı-kırmızılı kulüp ile bir anlaşmazlığın söz konusu olmadığını vurgulayan 48 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce gündem olan transfer sözlerine de açıklık getirdi.

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Sakatlığı sebebiyle Galatasaray'ın Süper Lig'de 2 ve Şampiyonlar Ligi'nde 1 maçında forma giyemeyen Victor Osimhen hakkında Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle'den açıklama geldi.

"GALATASARAY'LA ANLAŞMAZLIK YOK"

Eleme maçlarının kadrosuna dahil ettiği golcü oyuncunun daha sonra aday kadrodan çıkarılmasına dair Chelle, "Milli maçlardan yaklaşık 10-15 gün önce sakatlandı. Osimhen'i ilk olarak milli takım listesine dahil ettik çünkü o noktada iyileşmek için yeterli zamanı olup olmadığını bilmiyorduk. Oyuncu, kulüp veya milli takım arasında herhangi bir anlaşmazlık yok" dedi.

Galatasaray'da bu sezon 4 maça çıkan Victor Osimhen, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

"VICTOR, GALATASARAY'I SEVİYOR"

Yıldız santrforla ilgili daha önce transfer açıklaması yapan ve 27 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma gidebileceğini söyleyen Chelle, bu sözlerinin de yanlış anlaşıldığını beirterek, "Muhtemel bir transferle ilgili daha önceki sözlerim yanlış yorumlandı. Victor, Galatasaray'ı seviyor ve kulüp de ondan memnun" ifadelerini kullandı.

Sakatlığını atlatan 27 yaşındaki golcü, 6 Ekim'de takımla çalışmalara başladı.

"DÜNYANIN EN İYİ FORVETLERİNDEN"

Eric Chelle, "Osimhen'i dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak görüyorum. Bir oyuncu bu seviyede performans gösterdiğinde, onunla ilgili her zaman transfer söylentileri olur. Onun kulüpten ayrılmak istediğini ya da ayrılması gerektiğini asla söylemedim" sözlerini sarf etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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