Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Vincenzo Italiano'dan galibiyet sonrası itiraf: "Acı çektik"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Vincenzo Italiano'dan galibiyet sonrası itiraf:
Başlık ResmiVincenzo Italiano'dan galibiyet sonrası itiraf: "Acı çektik"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de Kocaelispor'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. İlk devrede iyi oynadıklarını ancak ikinci yarıda acı çektiklerini kaydeden İtalyan teknik adam, iç sahada taraftarların desteği sayesinde kayıpsız ilerlediklerini kaydetti.

Kaydet
|
Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Vincenzo Italiano, karşılaşma sonrası konuştu.

"İLK YARI İYİYDİK AMA İKİNCİ YARI ACI ÇEKTİK"

Milli ara dönüşü oynanan maçların zorluğuna dikkat çeken Vincenzo Italiano, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. Milli aralardan dönüşler zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kağıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız." diye konuştu.

"ÇOK YORGUNDUM"

Maçta çok yorgun hissettiğini söyleyen Italiano, "Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çok yorgundum. Ayakta zor durabiliyorum. Hemen içeri girip sıcak duş almak istedim." şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Selçuk İnan
SPOR

Selçuk İnan'dan hakem isyanı: "Hakkımız yendi"
Vincenzo Italiano
Başlık ResmiVincenzo Italiano

"TARAFTARLARIMIZ HER TÜRLÜ ÖVGÜYÜ HAK EDİYOR"

Siyah beyazlı taraftarlardan övgüyle bahseden İtalyan çalıştırıcı, "Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Oyuncularım da her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarla çok iyi iş çıkarıyorlar. Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor. İçerideki tüm maçları kazandıysak bu taraftarlarımız sayesinde, bize ekstra güç sağlıyorlar. Böyle devam etmeliyiz. İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz. Bunu düzeltmeliyiz." dedi.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.