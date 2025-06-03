Vincenzo Montella ümitli: Hayalimiz Dünya Kupası

ABD’de Uluslar Ligi ve Dünya Kupası elemeleri öncesinde kritik iki maça çıkacaklarını söyleyen Montella, “Hepimizin hayali ABD’ye tekrar gitmek” dedi.

A Millî Takım, 2026 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden Meksika ve ABD ile oynayacağı hazırlık maçlarının Türkiye ayağındaki çalışmalarının tamamlayıp dün gece ABD’ye gitti.

Riva’daki son idman öncesinde açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, “Hepimizin morali yerinde. Yorucu ve sert geçen bir futbol sezonunu geride bıraktık. ABD ve Meksika gibi iki ev sahibi ülkeyle maç yapacak olmamız bizim için büyük şans. Avrupa dışından iki rakiple oynayacağız. Bence çok iyi bir tecrübe olacak” ifadelerini kullandı.

ÜÇ OYUNCU ÇIKARILDI

Bütün takımın hayalinin Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası’nda yer alması olduğunu söyleyen İtalyan teknik adam, “Bütün hazırlıklarımızı ve programımızı buna göre yapacağız. ABD’deki turnuvada bazı genç oyuncularımızı da izleme fırsatı bulacağız. Dünya Kupası yolunda bütün adımlarımızı dikkatli atacağız ve umarım ABD’ye tekrar gideceğiz” dedi.

Öte yandan hafif sakatlıkları bulunan Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu aday kadrodan çıkarılırken G.Saray’dan Ahmed Kutucu kadroya alındı.