Spor

Vincenzo Montella'ya sürpriz talip: Geri dönüyor

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Vincenzo Montella'ya sürpriz talip: Geri dönüyor
Başlık ResmiVincenzo Montella'ya sürpriz talip: Geri dönüyor

A Milli Futbol Takımı'ndaki görevinden ayrılan Vincenzo Montella'nın, teknik direktör arayışına giren Sassuolo'nun adayları arasında yer aldığı belirtildi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Teknik Direktör Alberto Aquilani ile yollarını ayıran İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, bu gelişmenin ardından Vincenzo Montella gündemine aldı.

SASSUOLO'NUN LİSTESİNDE

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre; Sassuolo Sportif Direktörü Palmieri, takımın başına geçebilecek isimleri değerlendirmeye aldı. Adaylar arasında daha önce A Milli Takım'ı çalıştıran Montella'nın da bulunduğu belirtildi. Kulüpte teknik direktör konusunda kısa süre içerisinde nihai kararın verilmesinin beklendiği ifade edildi.

MONTELLA'NIN MİLLİ TAKIM KARNESİ

A Milli Takım'da 3 yıl görev yapan Vincenzo Montella, ay yıldızlı ekibin başında toplam 40 karşılaşmaya çıktı. Milliler, İtalyan teknik adam yönetiminde 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

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Başlık ResmiVincenzo Montella

İTALYA'DA DEVLERİ ÇALIŞTIRDI

Teknik direktörlük kariyerinde İtalya'da önemli takımlarda görev alan Montella; Roma, Catania, Fiorentina, Sampdoria ve Milan'ı çalıştırdı.

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