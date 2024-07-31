Weghorst bitti! Trabzonspor anlaşmaya vardı

Forvet transferi için uzun süredir uğraş veren bordo mavililer, Weghorst ve ailesini ikna etmeyi başardı. Kulübü Burnley ile pazarlıklar sürüyor.

Trabzonspor, transfer bombasını patlatmak üzere. Geçen sezon takımda büyük iz bırakan Paul Onuachu’nun tapusunu almak için kulübü Southampton ile haftalardır yaptığı görüşmelerden bir türlü sonuç alamayan bordo mavililer, diğer taraftan alternatif arayışlarını sürdürüyordu. Beşiktaş’ta oynadığı dönemde büyük iz bırakan Wout Weghorst’un peşine düşen Karadeniz ekibi, golcü oyuncunun kız arkadaşı ve çocuklarının annesi Nikki van Esch’e takılmıştı.

UÇAĞI HAZIR BEKLİYOR

Trabzon’un tarihini ve doğasını görsellerle anlatan bordo mavililer Nikki’yi yumuşatınca Weghorst ile el sıkıştı. Geçen sezonu Alman ekibi Hoffenheim’da kiralık olarak geçiren Hollandalı yıldızın kulübü Burnley ile pazarlıklar başladı. Ajax ve Twente’den beklediği teklifleri alamayan 31 yaşındaki futbolcunun yeniden Süper Lig’e gelmeyi kabul ettiği belirtildi. Trabzonspor yönetimi İngilizlerle pazarlıkları bitirir bitirmez Wout Weghorst’u Türkiye’ye getirecek.

11 GOLE KATKI VERDİ

Wout Weghorst, EURO 2024’te Hollanda formasıyla boy göstermişti. Bonservisi İngiliz kulübü Burnley’de bulunan 1,97’lik golcü, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Hoffenheim’da 30 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA ÇOK SEVİLDİ

Hollandalı golcü, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında siyah beyazlı formayla Süper Lig’de 16 maça çıkmış, 8 gol ve 4 asistlik katkı sağlamıştı. Yıldız golcü, devre arasında Manchester United’ın yolunu tutmuştu.