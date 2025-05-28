Yenikapı'daki kutlamaya katılmayan Alvaro Morata sessizliğini bozdu: Ayrılmak zorunda kaldım çünkü...

Galatasaray'ın devre arasında Milan'dan kiraladığı İspanyol futbolcu Alvaro Morata, 25 Mayıs'ta Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen coşkulu şampiyonluk kutlamasında sahneye çıkmamıştı. 31 yaşındaki yıldız santrfor, tartışmalara neden olan ve "Takımdan ayrılacak mı?" sorusunu akıllara getiren konuya açıklık getirdi.

Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'nci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, armasına eklemeye hak kazandığı 5'inci yıldızı, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı Miting Alanı'nda taraftarlarıyla birlikte kutladı.

GÖZLER MORATA'YI ARADI

İspanyol futbolcu Alvaro Morata'nın, Yenikapı'daki kutlamalarda sahneye çıkmaması dikkat çekti. Devre arasında Milan'dan kiralanan yıldız golcü, sosyal medya hesabından gündem olan konuya dair açıklamalarda bulundu.

"KİŞİSEL BİR PROBLEM NEDENİYLE KUTLAMA BİTMEDEN AYRILDIM"

Dünyaca ünlü futbolcu, "Tüm harika Galatasaray taraftarlarına; bu sezon elde ettiğimiz başarılardan daha fazla gurur duyamam, 5'inci yıldız ve Türkiye Kupası! Takım arkadaşlarımla, kulüp personeliyle ve taraftarlarla kutlamaların her anından gerçekten keyif aldım. Ne yazık ki kişisel bir problemim nedeniyle kutlama bitmeden ayrılmak zorunda kaldım" ifadelerini kullandı.

"OKAN BURUK LİG BİTMEDEN GİTMEME İZİN VERDİ"

Lig bitmeden Türkiye'den ayrılan Morata, "Kulüpteki herkese, personele ve teknik direktör Okan Buruk'a, milli takım ile birlikte UEFA Uluslar Ligi yarı finallerine hazırlanabilmem için ligin bitiminden önce gitmeme izin verdikleri için çok teşekkür ederim. Her zaman Cimbom! Yaşa Galatasaray" mesajını yazdı.