Samsun'da eğitimini sürdüren 17 yaşındaki Kurtça Sefa Demir, çocukluk hayaline kavuştu. Eğitimini sürdüren ve hastanede staj yapan Demir, hafta sonları ise yeşil sahalarda ter döküyor. 2 yıldır amatör liglerde hakemlik yapan Demir, hem eğitimini tamamlamayı hem de hakemlik kariyerinde ilerlemek istediğini vurguladı.

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Kurtça Sefa Demir, eğitimini sürdürürken hastanede staj yapıyor, hafta sonları ise amatör liglerde hakemlik yaparak yaşıtlarına örnek oluyor.

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor

HAFTA İÇİ OKUL VE STAJ, HAFTA SONU HAKEMLİK

Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencisi olan Kurtça Sefa Demir, hafta içi okul ve stajını sürdürürken, hafta sonlarını ise yeşil sahalarda geçiriyor. Yaklaşık 2 yıldır hakemlik yapan 17 yaşındaki Demir, çocukluk yıllarında kurduğu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor

Hakemliğe nasıl başladığını anlatan Demir, "Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisiyim. Haftanın ilk üç günü hastanede stajda, perşembe ve cuma günleri ise okuldayım. Hafta sonları da amatör liglerde hakemlik yapıyorum. Gelecekte çok daha iyi bir hakem olmayı hedefliyorum" dedi.

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor

Küçük yaşlardan itibaren futbol ve hakemliğe ilgi duyduğunu belirten Kurtça Sefa Demir, "Küçükken hep statlara gider, oradaki hakemleri ve futbolcuları gördükçe yeşil sahada olmayı hayal ederdim. Araştırma yapıp başvuru formunu doldurarak bu yola adım attım. Başta ailem olmak üzere, yanımda duran arkadaşlarıma, Samsun'daki hocalarıma ve okuluma teşekkür ederim" diye konuştu.

Okul, staj ve hakemlik arasında yoğun bir tempo sürdüren Demir, hem sağlık alanında eğitimini tamamlamayı hem de hakemlik kariyerinde ilerlemeyi hedefliyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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