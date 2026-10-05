Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Samsun'da eğitimini sürdüren 17 yaşındaki Kurtça Sefa Demir, çocukluk hayaline kavuştu. Eğitimini sürdüren ve hastanede staj yapan Demir, hafta sonları ise yeşil sahalarda ter döküyor. 2 yıldır amatör liglerde hakemlik yapan Demir, hem eğitimini tamamlamayı hem de hakemlik kariyerinde ilerlemek istediğini vurguladı.

Kaydet
|

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Kurtça Sefa Demir, eğitimini sürdürürken hastanede staj yapıyor, hafta sonları ise amatör liglerde hakemlik yaparak yaşıtlarına örnek oluyor.

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor
Başlık ResmiYeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor

HAFTA İÇİ OKUL VE STAJ, HAFTA SONU HAKEMLİK

Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencisi olan Kurtça Sefa Demir, hafta içi okul ve stajını sürdürürken, hafta sonlarını ise yeşil sahalarda geçiriyor. Yaklaşık 2 yıldır hakemlik yapan 17 yaşındaki Demir, çocukluk yıllarında kurduğu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor
Başlık ResmiYeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor
ÖNERİLEN HABERLER
Yasin Kol aylık kazancını açıkladı! MASAK raporundaki 135 milyon TL
GÜNDEM

Yasin Kol aylık kazancını açıkladı! MASAK raporundaki 135 milyon TL'lik transfere bu cevabı verdi

Hakemliğe nasıl başladığını anlatan Demir, "Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisiyim. Haftanın ilk üç günü hastanede stajda, perşembe ve cuma günleri ise okuldayım. Hafta sonları da amatör liglerde hakemlik yapıyorum. Gelecekte çok daha iyi bir hakem olmayı hedefliyorum" dedi.

Yeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor
Başlık ResmiYeşil sahadaki hayaline kavuştu! 17 yaşında hem okuyor hem de hakemlik yapıyor
ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçeli yıldız futbolcu N
SPOR

Fenerbahçeli yıldız futbolcu N'Golo Kanté Üsküdar’da tek dolaşırken başına görüntülendi

Küçük yaşlardan itibaren futbol ve hakemliğe ilgi duyduğunu belirten Kurtça Sefa Demir, "Küçükken hep statlara gider, oradaki hakemleri ve futbolcuları gördükçe yeşil sahada olmayı hayal ederdim. Araştırma yapıp başvuru formunu doldurarak bu yola adım attım. Başta ailem olmak üzere, yanımda duran arkadaşlarıma, Samsun'daki hocalarıma ve okuluma teşekkür ederim" diye konuştu.

Okul, staj ve hakemlik arasında yoğun bir tempo sürdüren Demir, hem sağlık alanında eğitimini tamamlamayı hem de hakemlik kariyerinde ilerlemeyi hedefliyor.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.