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Yıldız golcü dönüş hazırlığında! Edin Dzeko'ya sunulan teklif belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yıldız golcü dönüş hazırlığında! Edin Dzeko&#039;ya sunulan teklif belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran deneyimli golcü Edin Dzeko'nun yeni adresi belli oluyor. İddialara göre Dzeko, yeniden İtalya'da forma giyebilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de iki sezon forma giyen ve çıktığı 99 maçta 46 kez ağları havalandıran Edin Dzeko, 18 de asist üretti. Sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı lacivertlilere veda eden yıldız ismin adı birçok kulüple anıldı ancak resmi bir açıklama gelmedi. Son iddialara göre; deneyimli forvetin yeni adresi bir kez daha Serie A olabilir.

DZEKO'DAN DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Serie A'da daha önce Inter ve Roma formalarını giyen Dzeko'yla bir diğer İtalyan ekibi Bologna ilgileniyor. Nicolo Schira'nın haberine göre; Bologna, Dzeko'ya bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşme teklifinde bulundu.

Haberde taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtirken, yıldız isim teklifi kabul ederse iki sezonluk aranın ardından Serie A'ya geri dönecek.

Dzeko, 2015'te kiralık olarak imza attığı Roma'ya ertesi sezon bonservisiyle transfer olmuştu. Deneyimli golcü, 2021'de ise Inter'le sözleşme imzalarken kontratının sona ermesinin ardından Fenerbahçe'yle anlaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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