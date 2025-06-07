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Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a! Siyah beyazlılar resmi teklifi yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;nin yıldızı Beşiktaş&#039;a! Siyah beyazlılar resmi teklifi yaptı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun transfer bombasını patlatmaya hazırlanan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuna resmi teklifte bulundu. Siyah beyazlıların istediği ücreti önermesi ile kafası karışan futbolcu, kararını yakın zamanda verecek.

Süper Lig devleri yeni sezona iddialı giriş yapmak için transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da bomba isimlerle taraftarını heyecanlandırmak istiyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü günlerde Beşiktaş'tan flaş bir hamle geldi.

Fotomaç'ın haberine göre; sağ bekteki isimlerden memnun olmayan siyah beyazlı yönetim, Fenerbahçe'yle ay sonunda sözleşmesi biten ve sarı lacivertlilerin 2 milyon euroluk yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Bright Osayi-Samuel'e teklif yaptı.

Nijeryalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçen Beşiktaş, bayramdan sonra işi resmiyete dökecek.

NİJERYALI İSMİN KAFASI KARIŞTI

İngiltere'deki bazı kulüplerle görüşen ve Ada'ya dönmeye sıcak bakan Osayi'nin kafası, Fenerbahçe'den istediği ücretin siyah beyazlılar tarafından önerilmesi ile karıştı. Osayi, görüşmelerin ardından net kararını verecek.

Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan ve zaman zaman taraftarlarla da gerilim yaşayan Osayi, sarı lacivertli formayla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve sadece 2 asist yapabildi.

Osayi'nin bu sezon golü yok.

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a! Siyah beyazlılar resmi teklifi yaptı - 1. Resim

508 BİN EUROYA GELMİŞTİ

Fenerbahçe, 28 Ocak 2021'de İngiliz ekibi QPR'den Osayi-Samuel'i 508 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli kulüpte sağ beke evrilen Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'de bölgesinin en iyilerinden biri oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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