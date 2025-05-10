Yıldız golcü resmen yolcu! Maçın ardından teknik direktörü bizzat açıkladı

Süper Lig'de Başakşehir formasıyla bu sezon 46 maça çıkan ve 31 gol atıp 5 de asist üreten Krzysztof Piatek'in transferiyle ilgili teknik direktörü Çağdaş Atan'dan flaş açıklamalar geldi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertli ekip, karşılaşmadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, takımın golcüsü Piatek ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bu sezon çıktığı 46 maçta 31 gol atan ve 5 asist üreten Polonyalı golcü Piatek, sık sık transfer gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hem Süper Lig devlerinin hem de Avrupa'dan birçok ekibin golcü ismi kadrosuna katmak istediği iddia edilirken, Atan'dan önemli sözler geldi.

"1-2 TAKIMDAN CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek’e gelen transfer teklifleriyle ilgili konuşan Atan, "Bu zaman kadar çalıştığımı takımlarda oyuncularıma ilk verdiğim söz market değerlerini arttırmak oldu. Yaş gereği ya da farklı nedenlerle bunu yapamıyorsam onun sözleşmesini güçlü hale getirmek istedim. Bu zamana kadar bu verdiğim sözü koruduğumu düşünüyorum. Piatek’in üzerine oyun planı kurduk. Onun isteyeceği tarzla oyun hücumlarıyla oynadık. Bunlarda onun bu seviyeye gelmesine ve bu kadar gol atmasına neden oldu" dedi.

"Piatek'e transfer teklifleri var, 1-2 takımdan ciddi teklifler var" diyen Atan, Başakşehir ve Anadolu takımları, oyuncu satarak takımı daha güçlü hale getirebilir. Ben oyuncu satışına engel olacak birisi değilim. Ne kadar oyuncu satışı yaparsak, kendimi o kadar başarılı olarak görüyorum. Oyuncuda gitmek için niyetli. Oyuncu, aynı zamanda kulüp tarafı da bu anlaşmadan mutlu olur. Başakşehir, oyuncudan gelecek isteklerle hareket edecek bir yer değil. Benim isteğim hem kulübün, hem oyuncumun mutlu ayrılması" ifadelerini kullandı.