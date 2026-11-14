Rimac, elektrikli hiper otomobili Nevera’nın üretimini 2026 sonunda bitirecek. Hırvat üretici son 10 Nevera R’yi monte ederken şirketin kurucusu Mate Rimac, toplam üretimin 51 standart Nevera ve 20 Nevera R ile sınırlı kalacağını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Nevera’nın hikayesi, Rimac’ın 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilediği C_Two konseptiyle başladı. Üretim versiyonu 2021’de 2 milyon euroluk başlangıç fiyatıyla tanıtıldı ve ilk teslimatlar 2022’de yapıldı. Rimac o dönemde standart Nevera’yı 150 adet üretmeyi planlıyordu. 2024’te 2,3 milyon eurodan satışa çıkan Nevera R için ise 40 araçlık bir seri açıklandı.

Şu anda montajı süren son 10 Nevera R’nin yıl bitmeden müşterilere teslim edilmesi bekleniyor. Serideki 20 Nevera R’nin 10’u, müşterilerin otomobillerini Mate Rimac ve tasarım ekibiyle birlikte kişiselleştirdiği Founder’s Edition versiyonundan oluşuyor. Bu özel serinin ilk otomobili ocak ayında St. Moritz’de sahibine teslim edilmişti.

431 km/sa hıza çıkan araç, 71 adetle son bulacak: Rimac Nevera’nın üretimi sona eriyor

NEVERA R’DE VİRAJ PERFORMANSI DA DEĞİŞTİ

Standart Nevera, dört elektrik motorundan 1.408 kW güç alıyor. 120 kWh’lik bataryaya sahip otomobilin azami hızı 412 km/sa. Model, 2023’te Nürburgring Nordschleife’yi 7 dakika 5,298 saniyede tamamlayarak o dönemde seri üretim elektrikli otomobillerin tur rekorunu kırmıştı.

Nevera R’de güç 1.550 kW’a yükselirken daha hafif, 108 kWh’lik bir batarya kullanıldı. Rimac, viraj performansını iyileştirmek için dört motora dağıtılan torku yöneten sistemi yeniden ayarladı. Büyük sabit arka kanat ve yeni difüzör, üreticinin verilerine göre yere basma kuvvetini yüzde 15 artırdı.

Nevera R, 2025’te Almanya’nın Papenburg kentinde yapılan testlerde 24 performans rekoru kırdı. 200 km/sa hıza 3,95 saniyede, 300 km/sa hıza 7,89 saniyede çıktı ve 431,45 km/sa azami hız kaydetti. Durduğu yerden 400 km/sa hıza çıkıp yeniden durması 25,79 saniye sürdü. Koenigsegg Jesko Absolut daha sonra bu süreyi 25,21 saniyeye indirdi.

431 km/sa hıza çıkan araç, 71 adetle son bulacak: Rimac Nevera’nın üretimi sona eriyor

MATE RIMAC’A GÖRE ALICILARIN ÖNCELİĞİ DEĞİŞTİ

Nevera ailesinin üretimi, iki versiyon için açıklanan adetlerin altında kaldı. Mate Rimac, daha önce yaptığı değerlendirmede çok daha uygun fiyatlı elektrikli otomobillerin de üç saniyenin altında 100 km/sa hıza ulaşabildiğine dikkat çekmişti. Rimac’a göre bu durum, hızlanmanın tek başına bir hiper otomobili alıcı gözünde özel kılmasını zorlaştırdı. Üst segmentte motor sesi ve mekanik sürüş hissinin önemini koruduğunu anlatırken elektrikli otomobillerle içten yanmalı modeller arasındaki farkı akıllı saatlerle mekanik saatlere benzetti.

Rimac, üretimin sonuna yaklaşırken Nevera’nın bugünkü fabrikanın kurulmasına ve Bugatti Tourbillon’un geliştirilmesine zemin hazırladığını söyledi. Chiron’un yerini alan Tourbillon, 8,3 litrelik atmosferik V16 motoru üç elektrik motoruyla birleştiriyor. Bugatti, otomobil için 250 adetlik üretim ve vergiler hariç 3,8 milyon euroluk başlangıç fiyatı açıklamıştı.

BAKMADAN GEÇME EKONOMİ Zam pususu! Satıcılar emlak ve otomobil ilanlarını geri çekmeye başladı

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala