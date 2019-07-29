Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Koç Holding ve FCA’in (Fiat Chrysler Automobiles) eşit hissedar olduğu Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri pozisyonunda. Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayimizin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra AR-GE’ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkıyor. TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada “3,2 milyon adede yaklaşan ihracat başarımızla ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyoruz. En az 50 yıl daha Türkiye’nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İHRACATTA 400 BİNİ AŞTI

Egea model ailesinin önemine değinen TOFAŞ CEO’su Cengiz Eroldu “2015 yılının sonunda üretimine başladığımız, ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan Egea Model Ailesi, gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında pazarlarda elde ettiği sonuçlarla başarısını ortaya koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son üç senedir ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. 2016 yılında AutoBest “Avrupa’da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea Sedan, 2019 yılının ilk 6 ayında da ülkemizde en çok satılan otomobil modeli oldu. Egea’nın güçlü performansı, TOFAŞ AR-GE’nin yetkinliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün geliştirmenin önemini bir defa daha ortaya koyuyor” diye konuştu.

EGEA'YA 225 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla start alan Egea model ailesi için geçtiğimiz aylarda yeni bir yatırım kararı verilmişti. Devreye alınacak 225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki güncellemelerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.