Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da 40.000 metrekarelik tesisinde, 75 yıldır döküm, talaşlı imalat ve CNC takım tezgâhları alanında üretim yapan İğrek Makina, ürettiği otomotiv, havacılık, makine ve enerji ekipmanları faaliyetleriyle dünyaca tanınan bir marka hâline geldi.

İĞREK MAKİNA YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın incelemelerde bulunduğu İğrek Makina Sanayi ve Ticareti AŞ son dönemde yakaladığı ihracat başarısıyla dikkatleri çekti. Yüksek teknolojili, büyük ebatlı, hız ve hassasiyete sahip CNC Freze ve Dik Torna tezgâhları geliştirmek için pek çok yatırım yapan firma, prototiplerin üretimlerini tamamladı ve tanıtım süreçlerine başladı. Ayrıca üretilen 14.000 devirlik simultane işleme kafası Türkiye’nin ilk yerli teknolojisi. Firmanın 2020 yılı içerisinde tanıtacağı en önemli ürünlerinden biri, beşik tabla sistemli 5 eksen frezeleme tornalama işleme merkezi. Bu tip tezgâhlar yalnızca yüksek teknoloji ve tecrübeye sahip firmalarca üretilebiliyor.

Mikron hassasiyetindeki bu tezgâhın üretimi ile ülkemizin teknolojik seviyesine direkt pozitif etki sağlanacak. Döner tablası ile tornalama yaparken freze işlemlerini de yapan bu tezgâh komplike geometrili özel parçaların üretimi için geliştirildi. Tezgâhların tümü yerli üretim belgelerine sahip ve yerli malı alım teşviklerine uygun. Ayrıca firmanın ana hedefi, yenilikçi, hassas, çarpışma engelleme, otomatik parça sıfırlama, takım ölçme, online takip gibi niteliklerle donatılmış modern tezgahlar üretmek. Üstelik bu tezgâhları Avrupa kalitesinde ve daha uygun fiyatlarda üretmek. Parçada 70 tona varan döküm kapasitesine sahip olan şirketin, ürettiği takım tezgâhlarının tamamının gövde dökümlerini kendi içerisinde yapabiliyor. Ayrıca firma 5.000 metrekarelik yepyeni ilave döküm ve kalıplama tesisini devreye sokmaya hazırlanıyor.

"YERLİ 5 EKSEN İŞLEME KAFASI"