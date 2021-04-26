Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Pandemi hayatın her yönünde olduğu gibi otomotiv satış sonrası hizmetlerini de etkisi altına aldı. Araç bakımları ve servis süreleri, özel araçlara duyulan ihtiyacın artması ve sektördeki çalışma saatleri dengelerin değişmesine sebep olurken bir yandan tedarik zincirinde parça üretimlerinde de aksamalar yaşandı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOSEF Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı, Ocak ve Şubat aylarında servis girişlerine dikkat çekerek, “Pandemi etkisinin henüz yaşanmadığı 2020 yılı Ocak ve Şubat ortalamasına göre yüzde 30 civarında bir düşüş söz konusu. Bu düşüşteki en büyük etken, hafta sonu kısıtlamaları sebebiyle hafta içi çalışan araç sahiplerinin bakım ve onarım işlemlerini ertelemesi. Öte yandan kısıtlamaların gevşetildiği Mart ayında ise oto servisleri girişleri, 2019 Mart ayı ortalamalarını yakalayarak önemli bir ivme kazandığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ünaldı servis noktalarının çalışma saatlerine dikkat çekerek “Hafta sonlarının oto servisleri için kritik bir öneme sahip. Bunun en büyük kanıtı da Mart ayı fakat vaka sayılarındaki artış ve tekrar gündeme alınan kısıtlamalar yılın ikinci çeyreğinde dengeleri değiştirdi. Oto servisleri bu dönemden olumsuz etkilendi. Mesela 2019 yılında ortalama 100 bin TL aylık cirosu olan bir oto servisinin cirosu 77 bin TL ye düştü. Ortalama 80 bin TL civarında olan gideri ise 96 bin TL oldu. Aylık 20 bin TL kar edebilen bir servis noktası pandemi yüzünden neredeyse 20 bin TL zarar eder hale geldi. Nisan ayının ilk iki haftalık verilerine göre ikinci çeyrekte bu durum devam edebilir. Sektörün üçüncü çeyrekte hızlı bir toparlanma sürecine gireceğini umut ediyoruz" dedi.

Oto servisleri ve sigorta sektörünün bütünlüğüne dikkat çeken TOSEF Başkanı Ünaldı, sigorta sektörü ve satış sonrası hizmetler tarafında geliş sağlayacak yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını dile getirerek; “Tüketiciler üzerinde olumlu güven etkisi sağlayacak ve servislerimizin daha pozitif çalışmasına zemin sağlayacak bu iş modelimizi yakında SEDDK Başkanımız Türker Gürsoy'a sunacağız” dedi.