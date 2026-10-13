Alpine, klasik A310’u alçak gövdesi, geniş çamurlukları ve aşağı doğru açılan farlarıyla yeniden yorumladı. Paris’te tanıtılan A310 Vision, markanın yeni APP platformunun tasarım olanaklarını sergiliyor. Ancak konsept, satışa çıkacak bir modelin ön gösterimi olarak tanımlanmıyor.

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Alpine, Paris Otomobil Fuarı’na geçmişinden ilham alan bir spor otomobille katıldı. A310 Vision, ilk kez 1971’de tanıtılan dört silindirli A310’un 55’inci, V6 versiyonunun ise 50’nci yılını kutlamak için hazırlandı. Tasarım ekibi, çalışmaları sırasında stüdyoya yerleştirilen gerçek bir A310’u referans olarak kullandı.

Yeni konsept, ilk A310’un sade ve geometrik çizgileriyle sonraki V6 versiyonlarının geniş çamurluklarını bir araya getiriyor. Keskin burun, geriye doğru uzanan tavan ve belirgin arka omuzlar, 1970’lerin spor otomobil anlayışını günümüzün malzemeleriyle buluşturuyor.

Alpine A310 Vision tanıtıldı: 1970’lerin spor otomobili yeni tasarımıyla geri döndü

YALNIZCA 1,18 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

A310 Vision, 4,55 metre uzunluğa ve 2,45 metre aks mesafesine sahip. Arka bölümün en geniş noktasında 2,03 metreye ulaşan gövdenin yüksekliği yalnızca 1,18 metre. Bu ölçüler, otomobilin geniş ve yere yakın görünümünü belirginleştiriyor.

Alüminyum gövdenin altında, Formula 1 otomobillerinden esinlenen siyah aerodinamik yüzeyler bulunuyor. Kabinin yarı şeffaf kubbesi ve Alpine’in “A” harfini çağrıştıran jantlar, tasarımın diğer ayırt edici unsurları arasında yer alıyor.

Alpine A310 Vision tanıtıldı: 1970’lerin spor otomobili yeni tasarımıyla geri döndü

FARLAR YUKARI DEĞİL, AŞAĞI AÇILIYOR

Konseptin en dikkat çekici ayrıntılarından biri, otomobil çalıştırıldığında ortaya çıkan ince farlar. Geçmişteki yukarı açılan farların tersine, burada ön bölümde aşağı yönlü bir hareketle aydınlatmalar görünür hâle geliyor.

Modelde kapıların alt kısımlarında da cam kullanılmış. Arka gövdedeki açık kesimler ise geniş lastikleri görünür bırakarak mekanik yapıyı tasarımın parçasına dönüştürüyor.

Alpine A310 Vision tanıtıldı: 1970’lerin spor otomobili yeni tasarımıyla geri döndü

İKİ PARÇALI KANAT VE S-DUCT HAVA KANALI

Kaputtaki hava kanalı, gövde üzerinden geçen hava akışını yönlendiriyor. Arka bölümde iki parçaya ayrılmış, şeffaf bir kanat kullanılıyor. Bıçak biçimli arka aydınlatmalar da aerodinamik yere basma işlevi taşıyan tasarıma katılıyor.

Alpine A310 Vision tanıtıldı: 1970’lerin spor otomobili yeni tasarımıyla geri döndü

SERİ ÜRETİM KARARI AÇIKLANMADI

Konsept, Alpine’in gelecekteki spor otomobillerinde kullanılacak APP platformunun olanaklarını araştırıyor. Bununla birlikte motor gücü, batarya kapasitesi, menzil veya hızlanma değeri açıklanmış değil.

Markanın tasarım yöneticisi Antony Villain’in Auto Express’e yaptığı açıklamalar ise A110’un üzerinde konumlanabilecek, düşük adetli ve kapsamlı kişiselleştirme sunan özel projelere ilgi duyulduğunu gösteriyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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