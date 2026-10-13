Hyundai, yeni nesil Tucson’un N Line versiyonunu Paris Otomobil Fuarı’nda tanıttı. Özel tamponlar, 20 inç jantlar ve kırmızı detaylı kabinle gelen model, hafif hibrit, tam hibrit ve şarj edilebilir hibrit motor seçenekleriyle sunulacak.

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Yeni Hyundai Tucson’un Avrupa tanıtımına, daha sportif görünümlü N Line versiyonu da eşlik etti. Hyundai’nin “Art of Steel” tasarım anlayışını kullanan SUV, N Line’a özgü dış tasarım parçaları ve kabin ayrıntılarıyla standart versiyonlardan ayrılıyor.

20 İNÇ JANTLAR VE DAHA KÖŞELİ TAMPONLAR

Tucson N Line’ın ön bölümünde belirgin alt spoyler ve saten siyah hava kanalları bulunan yeni tampon dikkat çekiyor. Yan etekler ve gövde rengindeki alt kapı kaplamaları, otomobilin daha yere yakın görünmesini sağlıyor.

Parlak siyah aynalar ve C sütunu ayrıntıları, 20 inçlik özel alaşım jantlarla tamamlanıyor. Arkada ise difüzör görünümündeki eklentiler ve çift egzoz çıkışı bulunuyor. Ön bölümde ve çamurluklarda kullanılan N Line logoları da versiyonu ayırt eden unsurlar arasında.

Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: Sportif tasarım ve 292 beygire ulaşan hibrit güç

SİYAH KABİNDE KIRMIZI DETAYLAR

İç mekanda N Line’a özgü siyah renk düzeni kullanılıyor. Koltuklar, kapılar ve ön konsoldaki kırmızı vurgulara, kırmızı dikişli N direksiyon simidi eşlik ediyor. Süet görünümlü tekstil kaplamalar ve koyu metal ayrıntılar, kabinin sportif karakterini güçlendiriyor.

N Line’da 17 inçlik merkezi ekran standart olarak sunuluyor. Android Automotive OS tabanlı Pleos Connect sistemi, araç işlevlerini ve bağlantılı hizmetleri aynı arayüzde topluyor.

Gleo AI sesli asistanı, internetten alınan güncel bilgilerle çalışırken belirli sistemler uzaktan yazılım güncellemesi alabiliyor. Merkezi ekranın altındaki fiziksel düğmeler korunuyor. Ayrıca 9,9 inçlik sürücü ekranı, dijital anahtar ve isteğe bağlı 12 hoparlörlü Bang & Olufsen ses sistemi bulunuyor.

Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: Sportif tasarım ve 292 beygire ulaşan hibrit güç

150 BEYGİRDEN BAŞLAYAN MOTOR SEÇENEKLERİ

Tucson N Line’ın giriş seviyesinde 150 beygirlik 1,6 litrelik T-GDI motor bulunuyor. 48 volt hafif hibrit destekli bu seçenek, yedi ileri çift kavramalı şanzımanla ön tekerleklere güç aktarıyor.

Tam hibrit versiyon ise 1,6 litrelik turbo benzinli motoru elektrik desteği ve 1,49 kWh bataryayla birleştirerek 245 beygir üretiyor. Altı ileri otomatik şanzıman kullanılan bu versiyon, önden veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebiliyor.

Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: Sportif tasarım ve 292 beygire ulaşan hibrit güç

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTTE 67 KM ELEKTRİKLİ MENZİL

Ürün gamının en güçlü seçeneği, 292 beygirlik şarj edilebilir hibrit. Önden ve dört tekerlekten çekiş seçenekleri sunulan sistemde 17,1 kWh batarya kullanılıyor.

Hyundai, N Line’ın 20 inç jantlarıyla 67 kilometreye kadar elektrikli menzil açıklıyor.

Yeni Hyundai Tucson N Line tanıtıldı: Sportif tasarım ve 292 beygire ulaşan hibrit güç

KAYDIRILABİLEN ARKA KOLTUKLAR VE GENİŞ BAGAJ

Hyundai N Line’ın bagaj kapasitesinin 613 litreye kadar çıkabildiğini açıkladı. Arka koltuklar 150 mm ileri-geri kaydırılabiliyor. Böylece yolcu alanıyla bagaj arasında ihtiyaca göre ayar yapılabiliyor.

Hibrit modellerdeki Stay Mode, duraklamalar sırasında benzinli motor kapalıyken klima, ses sistemi ve cihaz şarjı gibi işlevlerin kullanılmasını sağlıyor. Güvenlik tarafında ise ön çarpışma önleme, otoyol sürüş desteği ve navigasyon verilerinden yararlanan hız sabitleme gibi sistemler sunuluyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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