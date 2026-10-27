BYD’nin lüks otomobil markası Yangwang, yeni amiral gemisi sedanının adını Altior olarak açıkladı. Ters yönde açılan arka kapıları ve büyük gövdesiyle dikkat çeken model, ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri’nde sahneye çıkacak.

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BYD, otomobil pazarının en üst sınıfına yönelik yeni bir model hazırlıyor. Şirketin Yangwang markası altında geliştirdiği ve bugüne kadar “HU” kod adıyla bilinen lüks sedan, Yangwang Altior adıyla yollara çıkacak. Marka, yaptığı duyuruyla otomobilin adını açıklarken tasarımına ilişkin yeni bir ön gösterim görseli de yayımladı.

Rolls-Royce, Bentley ve Mercedes-Maybach gibi markaların bulunduğu sınıfa yönelen Altior, Yangwang’ın üst düzey makam otomobili olacak. Paylaşılan görüntüler, otomobilin gövde oranlarını ve bazı tasarım ayrıntılarını ortaya koyuyor.

YANGWANG’IN İSİMLENDİRME GELENEĞİ DEĞİŞİYOR

Altior, markanın U7, U8 ve U9 modellerinde kullandığı harf ve rakam birleşiminden ayrılıyor. Çin’de “Dingyao” adıyla sunulacak otomobil için uluslararası pazarlarda kullanılabilecek ayrı bir isim tercih edildi.

Yangwang Satış Bölümü Genel Müdürü Hu Xiaoqing’e göre bu karar, otomobilin kendine özgü tasarımını ve ürün kimliğini vurgulamak amacıyla alındı. Latince kökenli Altior, “daha yüksek” anlamına geliyor. Marka, bu isimle üst sınıftaki hedeflerini de ifade ediyor.

BYD’nin Rolls-Royce rakibi ortaya çıkıyor: Yangwang Altior’dan ilk ipuçları

TERS AÇILAN KAPILAR VE UZUN GÖVDE

Altior, uzun ve daha dik hatlara sahip bir gövdeyle geliyor. Ön bölümde Yangwang U8’in tasarım dilini hatırlatan öğeler bulunurken geniş yüzeyli jantlar ve krom detaylar otomobilin ağırbaşlı görünümünü tamamlıyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri, Rolls-Royce modellerinde de görülen ters yönde açılan arka kapılar. Bu düzen, ön ve arka kapıların birbirine karşı açılmasını sağlıyor.

Otomobilin yaklaşık 5,5 metre uzunluğunda olacağı tahmin ediliyor. Çin basını, ön tasarım için geliştirme sürecinde 100’den fazla alternatif üzerinde çalışıldığını da aktarıyor.

KATI HAL BATARYA İDDİASI HENÜZ DOĞRULANMADI

Altior hakkında en fazla merak edilen konulardan biri, hangi batarya teknolojisinin kullanılacağı. Bazı haberlerde modelin BYD’nin katı hal bataryasını taşıyabileceği ileri sürülüyor. Ancak Yangwang, bu iddiayı doğrulayan bir teknik açıklama yapmış değil.

BYD’nin Rolls-Royce rakibi ortaya çıkıyor: Yangwang Altior’dan ilk ipuçları

Marka yöneticilerinin yeni otomobil için önemli teknolojik yenilikler vadetmesi beklentileri artırsa da motor gücü, batarya kapasitesi, menzil ve şarj süresi henüz açıklanmadı.

İLK GÖSTERİM ÇİN DIŞINDA YAPILACAK

Yangwang’ın doğruladığı bilgilere göre Altior’un ilk gösterimi Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek. Böylece marka, yeni amiral gemisini ilk kez kendi ülkesi dışındaki bir etkinlikte sergileyecek. Tanıtım için öne çıkan tarih ise 5 Kasım.

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