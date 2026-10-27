Çin’de bir Xpeng X9’un ağaca ve elektrik direğine çarparak yan yattığı kazada hava yastıklarının açılmadığı bildirildi. Sigorta şirketinin hurdaya ayrılmasını önerdiği araç için Xpeng, darbenin hava yastıklarını tetikleyecek koşullara ulaşmadığını açıkladı.

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Xpeng’in yedi koltuklu elektrikli MPV modeli X9, ciddi hasarla sonuçlanan bir kazanın ardından güvenlik tartışmasıyla gündeme geldi.

Araç sahibi, hava yastıklarının devreye girmemesine tepki gösterirken üretici, araç verilerini ve sürüş görüntülerini incelediğini belirtti. Kazada yaralanan olmadığı bildirildi.

KALDIRIMA ÇARPTIKTAN SONRA KONTROLDEN ÇIKTI

Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, 15 Ekim’de meydana geldi. Bir sürücünün kullandığı X9 önce kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bir ağaca ve elektrik direğine çarptıktan sonra yan yattı.

Ön bölümünde büyük hasar oluşan araç, sigorta incelemesinin ardından onarılmaya değer bulunmadı ve hurdaya ayrılması önerildi. Aracını yaklaşık iki yıl önce satın aldığını belirten sürücü, bu büyüklükte bir kazada bile hava yastıklarının açılmamasının kendisinde güven kaybına neden olduğunu söyledi.

XPENG: HAVA YASTIKLARININ TETİKLENME KOŞULLARI OLUŞMADI

Xpeng, yaptığı açıklamada aracın kaza sırasında sürücünün kontrolünde olduğunu bildirdi. Şirketin değerlendirmesine göre sürücü, çarpışma öncesinde gaz pedalına basmayı sürdürdü ve direksiyonu sert biçimde çevirdi.

Çinli model direğe çarpıp devrildi, hava yastıkları açılmadı: Xpeng açıklama yaptı

Üretici, çarpışmanın hava yastığı sensörlerinin devreye girmesi için gereken koşulları karşılamadığını savundu. Araç sahibinin bağımsız bir kuruluş tarafından inceleme yapılması talebine de saygı duyduklarını ve süreçte iş birliği yapacaklarını açıkladı.

AĞIR HASAR, HAVA YASTIĞININ MUTLAKA AÇILACAĞI ANLAMINA GELMİYOR

Hava yastıkları, aracın dışarıdan ne kadar hasarlı göründüğüne göre çalışmıyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi NHTSA’ya göre sistemin devreye girmesi, çarpışmanın yönü ve özellikleri, sensörlerin konumu ve aracın hava yastığı sisteminin tasarımı gibi birden fazla etkene bağlı.

Bu nedenle her kazada bütün hava yastıklarının açılması beklenmiyor. Ön, yan ve perde hava yastıkları farklı çarpışma koşullarında koruma sağlamak üzere tasarlanıyor.

Çinli model direğe çarpıp devrildi, hava yastıkları açılmadı: Xpeng açıklama yaptı

Yalnızca görünür hasara bakarak hava yastıklarının açılması gerekip gerekmediğinin belirlenemeyeceği anlatılıyor. Gövdenin ezilebilen bölümleri çarpışma enerjisini emdiğinde, dışarıdan ağır görünen hasara rağmen yolcu bölümündeki yavaşlama farklı seviyede kalabiliyor.

Çinli model direğe çarpıp devrildi, hava yastıkları açılmadı: Xpeng açıklama yaptı

BAĞIMSIZ İNCELEME SONUCU HENÜZ PAYLAŞILMADI

Haberlerde, kazaya ilişkin bağımsız teknik inceleme sonucu yer almıyor. Xpeng’in açıklaması üreticinin kendi değerlendirmesine dayanırken araç sahibi, hava yastıklarının neden açılmadığının dışarıdan bir uzman kuruluş tarafından araştırılmasını istiyor.

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